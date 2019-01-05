0553 313 94 23

Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası

- Şampiyona, 16 kulüpten 123 sporcunun katılımıyla başladı

05 Ocak 2019 Cumartesi 12:58
Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası


KOCAELİ (AA) - Türkiye Buz Pateni Federasyonunun faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de başladı.

Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Bursa'daki 16 kulüpten 123 sporcu katıldı.

Şampiyonanın ilk günü, C ve D kategorisi sporcularının performansıyla tamamlanacak. Organizasyonun son gününde yarın A ve B kategorilerindeki sporcular performanslarını sergileyecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 12:58
  1. buz pateni
  2. Türkiye Şampiyonası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afganistan'da sınır karakoluna saldırı! 7 polis hayatını kaybetti
    1. Afganistan'da sınır karakoluna..
    2. Nihat Zeybekçi, İzmir'de MHP'ye..
    3. Arkadaşlarını anmak için kaza yerine..
    4. Iğdır'daki terör saldırısı
    5. Robinho, resmen Medipol Başakşehir'de
    6. AK Parti İzmir ilçe belediye başkan..
    7. İran'da son iki yılda 30 ton..
    8. Alzheimer hastalığının belirtileri..
    9. Her 100 çocuktan 20'sinde astım..
    10. Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş..
    11. Şarküteride müşteriyi şoka sokan..
    12. FETÖ'ye ankesörlü telefon operasyonu
    13. Galatasaray kafilesi Antalya'da
    14. "Beklentimiz, verilen kararların..
    15. Adalet Bakanı Gül: "FETÖ'den hükümlü..
    16. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, darbe..
    17. Poşetler eczanelerde ücretsiz mi?
    18. Masa tenisinde yeni başkan Fatih Karaca
    19. Bakandan yeni açıklama: O poşetler..
    20. "ABD'li heyetin şahit olduğu konularla..
    İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
    İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var

    Günün Karikatürü

    5 Ocak 2019
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Açıkça ortaya çıktı... TSK'nın karşısına Mısır ordusunu dikecekler!
    Açıkça ortaya çıktı... TSK'nın karşısına Mısır ordusunu dikecekler!