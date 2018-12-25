"Artışı çalışanlarımız adına memnuniyetle karşılıyoruz"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yeni yıldan itibaren asgari ücretin net 2 bin 20 lira olarak belirlenmesine ilişkin, artışın mevcut enflasyon oranının üzerinde olmasını çalışanlar adına memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bugün aldığı kararla asgari ücretin 2019 yılında brüt 2 bin 558 lira, net 2 bin 20 lira olarak belirlediğini anımsattı.

"Artışın mevcut enflasyon oranının üzerinde olmasını çalışanlarımız adına memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullanan Zeytinoğlu, kısa vadede yansıtılan zamların bilhassa iç pazara çalışan firmaların rekabet gücünü zorladığını kaydetti.

Zeytinoğlu, bu zamlarla mevsimsel nedenlerle de artışa geçen işsizlik oranının daha da artmasından endişe duyduklarını dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı asgari ücret desteğiyle ilk defa işe alınacakların vergi giderlerinin devlet tarafından karşılanmasına yönelik desteklerin bunu minimize edeceğini düşünüyoruz. Bölgesel teşviklerin bir yıl daha uzatılacak olmasını olumlu buluyoruz. Bu yıl 9 ay olarak uygulanan asgari ücret desteğinin 2019'da 12 ay boyunca devam edecek olması, enflasyon üzerinde yapılan asgari ücret artışında işverene destek sağlayacaktır. Bununla birlikte 2019-2020'de ilk defa işe alınacak işçinin sigorta-vergi giderinin devlet tarafından karşılanmasını da yine olumlu değerlendiriyoruz."

Ayhan Zeytinoğlu, elektrik ve doğal gaz indirimlerinin sanayide de uygulanmasının gerekliliğine değinerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız tarafından yılbaşından itibaren konutlarda elektrik ve doğal gaz kullanımında yüzde 10 indirim yapılacağı açıklandı. Enerji fiyatlarında konuta uygulanan indirimleri olumlu bulmakla beraber söz konusu indirimlerin sanayiye de yansıtılmasını gerektiğini düşünüyoruz."