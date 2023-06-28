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Ekonomi Artık zirve onların! Çin dünya liderliğini ele geçirdi
Ekonomi

Artık zirve onların! Çin dünya liderliğini ele geçirdi

Yeniakit Publisher
2023-06-28 20:50:00 -
Artık zirve onların! Çin dünya liderliğini ele geçirdi

AlixPartners adlı araştırma ofisi tarafından açıklanan sayısal verilere göre Çin, özellikle Rusya’ya ihraç edilen otomobillerdeki çok yüksek artış gerçekleştirmesi sayesinde dünyanın bir numaralı otomobil ihracatçısı konumuna ulaştı.

Bu çerçevede Çin otomobil üreticileri, içinde bulunduğumuz yılın ilk üç ayı zarfında 1,07 milyon adet araba ihraç ederek komşu ülke Japonya’yı geride bıraktı. Yılın ilk çeyreği içinde Rusya’ya 112 bin araç gönderildi. Bu sayı, bu ülkeye 2022 yılının tamamında ihraç edilen araç sayısına hemen hemen eşit. Ukrayna ile savaşa başladığından bu yana Batılı otomobil üreticilerinin Rusya’ya ihracatı durdurması üzerine Çinli üreticiler oluşan boşluğu doldurdu.

Öte yandan uzmanlar, Çin otomobillerinin pazar payının Avrupa ve Birleşik Devletleri’nde de büyüyeceği öngörüsünde bulunuyor. Çinli araçlarının ihracatının söz konusu pazarlardaki artışının, 2026 yılına değin, yüzde 67 oranına varması bekleniyor.

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