Artık yeni Türkiye var

Kadın ve Demokrasi Derneği’nin (KADEM) Geleneksel Üretimin Genç Gönüllü Elçileri Projesi’nin kapanış töreni, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda düzenlendi. Törene KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve proje gönüllüleri katıldı.

19-24 yaş aralığındaki genç kızların, kendilerini ve yaşadıkları şehrin geleneksel üretim şekilleriyle kültürel özelliklerini tanıyarak kişisel becerilerinin geliştirilmesini ve yerel istihdam alanlarını tanımalarını amaçlayan projenin kapanış töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, hükümet olarak, kendi işinin patronu olmak isteyen kadınlara hayallerini gerçekleştirebilmeleri için hibe kredileri ve teşvikler verdiklerini, kadınlara bu alanda da pozitif ayrımcılık uyguladıklarını söyledi.

Dünyada önemli aktörüz

Gençlere farklı dünyaların pencerelerini aralayan projeye katkı verenlere teşekkür eden Yanık, "Hepimiz artık farkındayız, Türkiye global dünyanın önemli bir aktörü, kadını-erkeği, genci-yetişkini, kamusu-sivil toplum kuruluşlarıyla kabuğunu kırmış bir ülke. Eskinin 'Biz yapamayız’ veya 'Siz yapamazsınız' dayatması artık bu topraklarda karşılık bulmuyor. Gençler kompleksli zihniyetlerin onları sindirmesine izin vermiyor” dedi. Şehirde doğmuş, yazları dahi Anadolu'da gidecek köy ya da ilçesi olmayan gençlerin, geleneksel değerler, motifler veya gündelik yaşam ve üretim biçimleri hakkında çok fazla bilgi sahibi olamadıklarını belirten Yanık, bu kültürel kopukluğun zenginliklerin, birikimlerin yeterince değerlendirilememesi ve giderek yok olması anlamına geldiğini söyledi.

510 kadın kooperatifi kurduk

Kadın kooperatiflerini, yeniden güçlü ve işlevsel olarak üretim çarkının içine dahil ettiklerini dile getiren Yanık, "Kadınların hem kendilerine hem de ailelerine katkı sağlayacakları bu sistem, şüphesiz ülke ekonomisinde de giderek daha etkin bir konuma gelecek. Kooperatif kurmayı kolaylaştırıcı pek çok mevzuat düzenlemesini ivedilikle hayata geçirdik. Kurulması sağlanan 510 yeni kadın kooperatifi, de çalışmalarımızın en somut, en motive edici meyveleri oldu. Kadın ve engelli kooperatiflerine bazı ödemelerle ilgili muafiyetler getirdik. Hedefimiz güçlü kadın, güçlü aile, güçlü ve büyük Türkiye."

KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise kadınların geleneksel üretimin can damarları olduğuna dikkati çekerek "Bugün kooperatiflerin çatısı altında birleşen kadınlar istihdama katıldıkları gibi istihdam da sağlıyorlar. Gelir düzeyleri artıyor, ailelerinin refahına ve yaşam standardına büyük bir katkı yapıyorlar. Kadınların bu gayreti sayesinde yöresel ürünler, el sanatları ve zanaatın birçok kolu hayata tutunuyor. Kadınların üretmesi, kültüre, geleneğe ve yerel üretime can suyu oluyor” dedi.

Proje kapsamında gönüllülerin, Ankara'nın ve ilçelerinin yerel üretimini tanıtmak için Beypazarı'ndan Kalecik'e kadar birçok yerde yerel üretim süreçlerine katılarak saha deneyimi kazandıklarını anlatan Bayraktar, “İnanıyorum ki bu değerli kazanımlar gençlerimizde büyük bir ilhama dönüştü” dedi.

Devletin tüm imkanların gençlerin yarınlara donanımlı ve güçlü şekilde hazırlanması için seferber edildiğini söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise projenin, Anadolu'nun gücünü, toprağın bereketini, kültürel mirasını, zenginliğini tüm yönleriyle ortaya koyduğunu söyledi.