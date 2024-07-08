Artık üretilmeyecek mi? Apple o iPhone modelinin fişini çekti

Her yıl Eylül ayında yeni iPhone modellerini tanıtan Apple, bu yıl iPhone 16 serisini belirtilen tarihlerde gözler önüne sürecek. Ancak bugün gelen sızıntılar iPhone serisinde ciddi bir değişikliğe gidileceğini gösteriyor. Apple, artık Plus modelini üretimden kaldıracak gibi duruyor.

iPhone 17 serisinden itibaren Plus modelleri Slim olacak!

iPhone 14 serisinde üç model ciddi derecede rağbet görürken, özellikleri nedeniyle Plus onların biraz gerisinde kalmıştı. Şimdi bu duruma kesin bir çözüm getirmeyi amaçlayan Apple, giriş modeli ve Pro modelleri arasındaki ayrımı daha iyi yansıtması için iPhone serisinde yer alan Plus’ın yerini Slim’e bırakmayı amaçlıyor. İlk modeli iPhone 17 ailesinde sunacak olan şirket, iPhone 17 Plus değil iPhone 17 Slim ile karşımıza çıkmayı planlıyor.

Mevcut modellere göre daha ince ve daha hafif bir halde tasarlanacak olan Slim modelleri, alüminyum kasa ile zarif bir görünüm elde edecek. Apple’ın yıllar önce terk ettiği yatay kamera tasarımını daha büyük bir şekilde arka tarafında taşıyacak olan Apple iPhone 17 Slim, bu vaziyette Google Pixel 8’i andırsa da iPhone’un Pro modellerine göre farkını ortaya koyacak.

Sadece kasasıyla değil Dinamik Ada tasarımı ile de tarzını yansıtacak olan iPhone 17 Slim, Pro modellerine göre daha ufak bir şekilde tasarlanmış Dinamik Ada’ya sahip olacak. 6,55 inç büyüklüğünde ekranı üzerinde taşıyacak olan cihaz, Apple’ın ya küçük ya büyük teklifine son verecek. Çünkü artık 6,1 inç ve 6,7 inç arasında bir ekran boyutu daha yer alacak.

(Kaynak:shiftdelete.net)

ÖNE ÇIKAN VİDEO