Artık masada oyuncu değil oyun kurucuyuz! Türkiye’nin seçimi dünyanın ilk 5’inde

Geçtiğimiz yıl pandemi, kuraklık, savaş, gıda sorunu ve pek çok krize şahit olduk. 2022 biterken Foreign Policy dergisi 2023'te bizlerin yakından izlemesi gereken olayları yazdı. Foreign Policy’in hazırladığı listede Türkiye’ye de yer aldı. Ukrayna’daki savaştan seçimlere kadar birçok konuyu ele alan dergi, '2023'te İzlenecek Seçimler' başlıklı haberde Türkiye seçimlerine de geniş yer ayrıldı.

“ANKARA’NIN EN ÖNEMLİ ADAMI”

Seçimin önemine değinen Foreign Policy, dikkat çeken bir Erdoğan analizine de yer verdi. Söz konusu haberde şu ifadeler yer aldı; 'Erdoğan, 2002 seçimlerinde zafer kazandı, 2003'te başbakan oldu ve o zamandan beri Ankara'nın en önemli adamı.'

“TAHMİNDE BULUNMAK İÇİN ERKEN”

Muhalefetin adayının henüz netlik kazanmadığının altının çizildiği analizde 'Özellikle Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığındaki rakibinin kim olacağını henüz bilmediğimiz için, altı ay sonra bir seçim hakkında tam kapsamlı tahminlerde bulunmak için çok erken' denildi.

TÜRKİYE SEÇİMLERİ DÜNYA BASININDA

ABD merkezli Politico da 2023 yılında yakından izlenmesi gereken seçimler listesinde Türkiye'ye de yer verdi. Bir başka ABD merkezli Haber kuruluşu Breitbart News Türkiye'deki seçimlere 'dünyayı değiştirebilecek 5 seçim' listesinde gösterdi. Haberde 'Haziran ayında yapılması planlanan bu seçim için en olası senaryo, Erdoğan'ın kolayca kazanması' denildi.

MUHALEFET ADAYININ BELİRSİZLİĞİ

Breitbart News de muhalefetin henüz adayını belirlemediğinin altını çizdi. France24 ise 2023 seçimlerini yeni yılın büyük olaylarından birisi olarak gösterdi. '2023'te yaklaşmakta olan hangi büyük olaylar var?' başlıklı haberde Türkiye'deki Seçim için 'tarihi bir seçim' nitelendirilmesi yapıldı.