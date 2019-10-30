Artık korsanlar da Bitcoin kullanıyor! Hackledikleri şehir internet ağı için 4 Bitcoin istediler
Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg şehrinde belediyeyi hackleyen korsanlar fidye olarak Bitcoin istedi.
Tufan ACAR yeniakit.com.tr
Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'de korsanlar belediyenin internet ağını ele geçirdi. Geçtiğimiz Perşembe gününden bu yana çalışan uzmanlar, henüz korsanlara karşı başarılı olamadı.
Johannesburg belediye meclis üyesi Funzela Ngobeni, korsanların kendilerinden fidye olarak Bitcoin istediğini söyledi:
"Bilgisayar korsanları geçen Perşembe günü kentin bilgisayar sistemlerine erişim sağladı. Bizden yerel paramızla 500 bine tekabül eden 4 Bitcoin istediler."
'Asla ödemeyeceğiz'
Ngobeni fidye ödemeyi asla kabul etmeyeceklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti:
"Korsanların fidye olarak talep ettikleri Bitcoin'i onlara asla ödemeyeceğiz. Sistemimizi yapacağımız çalışmalarla onlardan kurtaracağımıza eminiz."
Johannesburg belediye sözcüsü Modingoane de yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu:
"Siber saldırı, belediyenin fatura ve ödeme sistemleri de dahil olmak üzere tüm çevrimiçi elektronik platformları etkiledi. Şu an için oluşabilecek ihlalleri önlemek adına tüm sistemlerimizi kapatmış durumdayız."