Artık iyice zıvanadan çıktılar! Meral Akşener'den skandal sözler

HDP'nin kontrolündeki 7'li masanın ortağı İyi Parti lideri Meral Akşener 14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala büyük bir savrulma yaşıyor.

İttifakları ve propagandaları tepki çeken Akşener'in oy oranlarında büyük bir düşüş yaşandığı biliniyor. Gittikçe hırçınlaşan Akşener, Çanakkale mitinginde skandal ifadeler kullandı.

Eline aldığı süpürge ile göndermelerde bulunan Akşener, utanç dolu sözlerini görmezden gelerek, hiçbir seçime böyle bir dille gitmediklerini söyledi.

"Sapını söylemiyorum sapı ile başka bir şey..."

Sahnede konuşurken sınırı aşan Akşener, eline aldığı süpürgeyi göstererek, "Özellikle kadınlara sesleniyorum. Bu süpürgelerle, sapını söylemiyorum sapı ile başka bir şey... Ama ucuyla süpüreceğiz" sözlerini sarf etti.

"Hiç böyle pis ve rezil bir dille seçime gitmedik"

Akşener, daha sonra bel altı üslubuyla yaptığı söylemlerini görmezden gelerek, "Ciddi söylüyorum, kafayı kırdılar. Hiçbir seçime böyle gitmedik biz. Ben 30 yıldır aktif politika yapıyorum. Hiç böyle bir pis, rezil bir dille seçime gitmedik." diye konuştu.

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