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Teknoloji ‘Artık iş dijitalleşmekte, iş teknolojide’
Teknoloji

‘Artık iş dijitalleşmekte, iş teknolojide’

Turkcell’in geleneksel hale gelen “Teknoloji Buluşmaları”, bu yıl ilk kez dijital platformda düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 12:13:00 -
‘Artık iş dijitalleşmekte, iş teknolojide’

Yeni nesil teknoloji buluşmalarının bu yılki konusu “Dijital Çağda İşinizi Büyütürken Teknolojilere Ne Kadar Yakınsınız?” olurken, Turkcell ekosistemindeki şirketlerin de yer alarak dijital dönüşüm sürecindeki iş ortaklıklarını anlattığı İş Turkcell Teknoloji Buluşmaları’nı 1.000’den fazla kişi izledi. Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, kurumların dijitalleşme sürecine katkı sağladıkları Dijital İş Servisleri şirketinin özellikle pandemi döneminde önemli bir görev üstlendiğini belirterek, şunları kaydetti: “Turkcell olarak güçlü altyapımız ve teknolojimiz sayesinde ülkemizin dönüşümü için çalışıyoruz. Şirketlerin ve kamu kurumlarının dijital dönüşümü için tek noktadan uçtan uca sunduğumuz teknolojik çözümlerimizle onların yanında oluyoruz. Bu dönemde daha da iyi anlaşıldı ki artık iş dijitalleşmekte, iş teknolojide. Dijitalleşme yolculuğunda yol arkadaşınızın kim olduğu ve bu yola ne zaman çıktığınız çok önemli. Bugün tam zamanı. Biz Turkcell olarak dijital dönüşümün getirdiği yeni imkanlarla, şirketlerimizin farklı iş alanlarını keşfetmesi için var gücümüzle çalışacağız.”

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