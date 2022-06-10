Artık hadlerini iyice aştılar! Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit
Yunanistan'da bir televizyon programına canlı bağlantı yoluyla konuk olan emekli Yunan Koramiral Egkolfopoulos, "Uçaklarımız, İstanbul'daki köprüleri yok edecek" diyerek skandal ifadeler kullandı.
Türkiye-Yunanistan arasında yaşanan gerilim giderek tırmanırken Yunanistan'daki bir televizyon programında skandal ifadeler kullanıldı.
Emekli Yunan Koramiral Egkolfopoulos, haddini fazlasıyla aşarak küstah sözler sarfetti. Egkolfopoulos, "Önce uçaklarımız, İstanbul'daki Boğaziçi Köprülerini yok edecek, 3 adet SCALP füzesi fırlatılacak ve ardından onlara 'Şimdi gelebilirsiniz' diyeceğiz" diye konuştu.