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Gündem Artık hadlerini iyice aştılar! Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit
Gündem

Artık hadlerini iyice aştılar! Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit

Yunanistan'da bir televizyon programına canlı bağlantı yoluyla konuk olan emekli Yunan Koramiral Egkolfopoulos, "Uçaklarımız, İstanbul'daki köprüleri yok edecek" diyerek skandal ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 20:55:00 - 2022-06-10 20:57:33
Artık hadlerini iyice aştılar! Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit

Türkiye-Yunanistan arasında yaşanan gerilim giderek tırmanırken Yunanistan'daki bir televizyon programında skandal ifadeler kullanıldı.

Emekli Yunan Koramiral Egkolfopoulos, haddini fazlasıyla aşarak küstah sözler sarfetti. Egkolfopoulos, "Önce uçaklarımız, İstanbul'daki Boğaziçi Köprülerini yok edecek, 3 adet SCALP füzesi fırlatılacak ve ardından onlara 'Şimdi gelebilirsiniz' diyeceğiz" diye konuştu.

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Yorumlar

Neron11

Bunlar ekremin kankileri değilmi, imamoğlu bunca tehtide karşı neden sus pus, makariosun heykelini dikip gidip yunanlılarla kucaklaşan, seçimi kazandığında yunanlıların dostlarımız seçimi kazandı dediği kişi. Bu ahmak emekli general gibi çok var yunanlılarda.

Ergün Teper

Istanbul nasil alsigimizi unutmus bu ..
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