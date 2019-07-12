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Artık denetim şart! Zehir tacirleri sosyal medyada yuvalandı

Toplum ahlakını tehdit eden içerikleri ile eleştiri odağı haline gelen video paylaşım platformu Youtube, yine skandal bir videoyla gündeme geldi. “Sağlam Kafa” isimli kanal, THC isimli uyuşturucu maddenin ev ortamında hazırlanma yollarını görüntülerle anlatarak denetimsiz platformdan gençlerimizin seyrine sundu.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:27
Artık denetim şart! Zehir tacirleri sosyal medyada yuvalandı

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Youtube adlı video paylaşım mecrası, denetimsizliği sebebiyle tehdit saçmaya devam ediyor. Her türlü ahlak bozucu yayının kolaylıkla izleyici ile paylaşılabildiği Youtube'da şimdi uyuşturucuyu teşvik eden bir video yayınlandı. 'Sağlam Kafa' adı verilen bir kanalda, esrarın etken maddesi olan THC yağınının ev ortamında nasıl elde edilebileceği anlatıldı.

Avrupa menşeili kanalların videolarına Türkiye’den erişim var

Youtube platformunda yayın yapan yabancı merkezli “Sağlam Kafa” ve “Mission R” isimli kanallar, uyuşturucuyu özendirici videolar çekip paylaşarak genç nesli tehdit ediyor. Bir uyuşturucu türü esrarın etken maddesi olan Tetrahidrokannabinol (THC) isimli yağın ev ortamında nasıl üretildiğinin anlatıldığı videolar, uyuşturucu tehdidini gençlerimize özendiriyor.

Ekşi sözlük isimli platformda da THC özendiriliyor

Öte yandan Youtube ile birlikte bir başka sosyal medya platformu 'Ekşi Sözlük' isimli mecrada da 'THC' maddesi ile ilgili uyuşturucuyu öven paylaşımlar yapılıyor. Sosyal medya adeta gençlerin uyuşturucu tuzağına çekilmesine aracılık ediyor.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:27
  1. zehir tacirleri
  2. THC
  3. uyuşturucu

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