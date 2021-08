'Artık CHP’li değil AK Partili olacağız!..'

Bir koyu CHP’li, bir grup CHP’li arkadaşları ile konuşuyor. “Ben” diyor, “Tayyip Erdoğan’ı hiç sevmem. Ak Partiyi de sevmem fakat Tayyip Erdoğan bugüne kadar ne söz verdiyse, hangi işi yapacağım dediyse hepsini yapmış ve sözünü yerine getirmiştir. Biz CHP olarak, ‘köprüleri yapamaz’ dedik, engel olmak istedik. Köprüleri yaptı, ‘Büyükşehir Hastanelerini, hava alanlarını yapacağım’ dedi yaptı. Yine bizim 1961 yılında CHP olarak sahiplenmediğimiz ve başaramadığımız tamamen yerli Devrim marka otomobiline eğer biz sahip çıkıp da fabrikalarını kursaydık şimdi Türkiye’nin yollarında, caddelerinde dolaşacağı gibi o Devrim marka otomobillerimiz çok daha geliştirilmiş şekilde yepyeni modellerle şimdi bütün dünya yollarında dolaşıyor olacaktı. Eğer biz o yıllarda Devrim marka otomobili yapmış olsaydık belki de şimdi Mercedes’ten daha üstün, Mercedes’ten daha pahalı Türkiye olarak bütün dünyaya satıyor olacaktık.” Koyu CHP’li konuşan adam, içinde birikenleri arkadaşlarına anlatmaya devam ediyor. Bak diyor doğrusunu söylemek gerekirse biz ülkemize CHP’liler olarak doğru dürüst hiç bir iş yapmadık. Yaptığımız sadece bol keseden konuşmalar laiklik, özgürlük, demokrasi, cumhuriyet kelimeleri gibi daima bilinen konuşmalar yaptık.

Oysa ülke için sanayiler, teknolojiler için yepyeni projeler yapmadık ve düşünmedik. Böylece kendimizi de halkımızı da aldatmış olduk. Bak diyor koyu CHP’li diğer CHP’li arkadaşına. Dünya da güçlü silah gücüne sahip olan ve yine güçlü bir ekonomisi olan bir devlet olabilmek için eğer biz 1940’lı yıllarda savunma sanayilerine önem verip başlamış olsaydık şimdi dünya da en güçlü devlet belki de biz olurduk ve CHP olarak iktidarı uzun yıllar daima biz elimizde tutmuş olacaktık.



Fakat biz böyle yapmadık. Ülkeye her yapılan yatırımlara karşı geldik. Hatırlarsanız eski Halkçı Parti Başkanı Necdet Calp, yapılacak boğaz köprüsü için yaptırmam da, sattırmam da diyerek köprünün yapılmasına karşı çıkmıştı. Fakat köprü olunca en çok köprüden geçenler de yine bizler olduk. İşte yine hatırlarsanız biz CHP’liler olarak Menderes’e İstanbul’daki Vatan caddesine nedir bu kadar geniş yol buraya, uçak mı indireceksiniz? Diye o gün için karşı gelinmişti.



Tabi bu yanlışlıklardan ve bilhassa ezan, başörtüsü yanlışlıklarımız maalesef vatandaşlarımızın hafızalarından hâlâ çıkmış değil. İşte biz CHP’liler olarak hep yanlışlıklarımız yüzünden her girdiğimiz seçimlerde hep kaybettik ve böylece, yıllarca oy potansiyellerimizi de bir türlü artıramadık.



İşte yine en büyük yanlışlıklarımızdan biri de CHP olarak İstanbul Kanalı’nın yapılmasına engel olmak için Kılıçdaroğlu ve birçok CHP’li yetkililer İstanbul Kanalı’nı yapacak müteahhitlere şimdiden çeşitli korkular vererek örneğin İstanbul Kanalı’nı yapacaklara şimdiden söylüyorum. İstanbul Kanalı olarak biz CHP’liler iktidar olduğumuzda İstanbul Kanalı’nı yapanlara bir kuruş bile ödemeyeceğiz diye İstanbul Kanalı yapılmasın, CHP olarak şimdiden engelleyeceğimizi yüksek sesle dile getirmekteyiz ve bu konuda ne kadar çok yanlış düşündüğünü Kılıçdaroğlu’na bizler bir türlü anlatamadık. Bakın İstanbul Kanalı bugün başlarsa 6 yıl sürecek diyorlar. Bu 6 yıl içinde dünya insanlarının nüfusu artacağı gibi gemilerinde giderek adetleri çoğalacak. Böylece boğazlardan geçecek gemiler aynen gümrüklerdeki tır kuyrukları gibi günlerce, haftalarca sıra bekleyeceğine ister istemez İstanbul Kanalından para ödeyerek bir an önce geçmeyi tercih edecekler. O zaman İstanbul Kanalı para kazanmaya başlayınca biz CHP’liler olarak seçmenlerimizin yüzlerine nasıl bakacağız. Bu bakımdan CHP’liler olarak Kılıçdaroğlu’nu ve A takımını bir an önce değiştirmeliyiz çünkü yalan söylemekle peynir gemileri yürümüyor. Yine çok büyük yanlışlıklarımızdan biri de Tayyip Başkan ve Ak Parti, halkımızın canına, malına ne kadar çok önem verdiğini biz CHP ve İBB Başkanı hiç akıl edip düşünmediğimizi maalesef bize bir kez daha Tayyip Başkan göstermiş oldu.



Çünkü İstanbul Kanalı’nın her iki tarafına depreme dayanıklı çok katlı olmayan binaların yapılmasıyla İstanbul’daki çarık çürük binalarda oturan vatandaşlarımızı İstanbul Kanalı’ndaki depreme dayanıklı yeni binalara yerleştirebileceğini ne CHP’liler olarak ne de İBB Başkanı olarak maalesef bu güzel hizmetleri biz hiç düşünüp akıl edemedik ve en şiddetli şekilde İstanbul Kanalı’nın yapılmasına hâlâ karşı gelmekteyiz. Tabi yanlış siyasetimiz sadece İstanbul Kanalı değil bir büyük yanlışlığımız millet ittifakı içinde HDP meselesi. Biz HDP’le ittifak yapmadığımızı defalarca söylesek bile bundan böyle vatandaşlarımıza artık bizim HDP ile ne kadar işimiz yok desek bile seçmenlerimizi yine de inandıramayız. Çünkü bu PKK’lılar öyle hain insanlar ki, askerlerimizi şehit ettikleri gibi pek çok sivil vatandaşlarımız da katlettikleri gibi ormanlarımızı da cayır cayır yakıyorlar ve yaktıklarını da ateşin çocukları PKK’lılar bir de utanmadan itiraf ediyorlar. Bu bakımdan PKK’nın siyasi uzantısı ile HDP’lilere bırakın el sıkışmayı selam vermek onlarla yan yana gelmek bile doğru değil. Çünkü yanan o ormanların içinde ağaçlardan başka her çeşit mahlukatı bile cayır cayır yakmış oldular. Böyle bir durumda bir çok kişilerin dediği gibi Millet Partisine oy atmak demek o yanan hayvanlarında katili olunabilinir dediler. İşte yine görüyorsunuz Tayyip Başkan yapacağım dediği İstanbul Kanalı’nın birinci köprüsünün de temelini atmış oldu. Ben yine CHP’li olarak inanıyorum ki Tayyip Başkan Erdoğan’ın söylediği gibi savunma sanayisine çok önem veren Ak Parti Erdoğan; İHA’lar, SİHA’lar derken bir gün bir bakmışsın ABD’nin balistik nükleer silahlarından daha güçlüsünü de 2023 den sonra yapacağım derse Tayyip Başkan o nükleer silahları da yapar. Ve yapılacak bu silahlarla da ülkemiz dünya da en güçlü bir devlet olur. Ben bu bakımdan artık bundan böyle CHP’li değilim artık ben Ak Partili olacağım. Bu sözleri dinleyen diğer koyu CHP’liler de ben de artık CHP’li değil Ak Partili olacağız dediler.