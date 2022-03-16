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Ekonomi Artık böyle alan daha ucuz alacak! Akaryakıtta yeni gelişme
Ekonomi

Artık böyle alan daha ucuz alacak! Akaryakıtta yeni gelişme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, artan akaryakıt fiyatlarına çözüm üretmek için sektör temsilcilerini toplantıya çağırdı.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 10:32:00 -
Artık böyle alan daha ucuz alacak! Akaryakıtta yeni gelişme

Akaryakıtta son dönemde artan fiyatların ardından akaryakıt sektörü çözüm arayışıyla bir araya gelecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) öncülüğünde sektörün bileşenleri bugün toplanacak. Fiyat artışları sonrasında akaryakıt bayilerinin durumu ile ilgili değerlendirmeler yapılacak.

Nakitle akaryakıta düşük fiyat

Bayilerden gelen talepler çerçevesinde örneğin nakit satışlara daha düşük fiyatlı tarife belirlenip belirlenemeyeceğine bakılacak. Nakliye ücretlerine düzenleme yapılması yönünde talep değerlendirilecek.

Fiyat artışlarının satışlara etkisinin de değerlendirildiği bir zirve olacak.

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Yorumlar

Ramazan

Biz de inandık. Kart dün icat oldu ya. İyi bir tuzak. Bunda da başarılı olacaklar. Hiç kimse aşırı kardan vazgeçmek istemiyor. 25 yıldır kartla satış yapılıyor EPDK bunu bilmiyor mu? Aylardır, gelecek olan zam üç gün öncesinden önemli bir haber sitesine epgis tarafından sızıyor ve bu site zamı köpürtüyor. EPDK bunu bilmiyor mu? Kursağımda söyleyeceğim çok laf var da bi su kaçmasa.
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