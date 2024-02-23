Artık 4 ülkeden biriyiz! 5. nesil savaş uçağı listesine Türkiye damgası
Milli Muharip uçak KAAN'ın başarısı uluslararası kamuoyunun ilgi odağı olurken, Türkiye, dünyada 5. nesil savaş uçağı yapan 4 ülkeden biri oldu.
Yerli ve milli savunma sanayinde altın çağını yaşayan Türkiye, 5. nesil savaş uçağı 'KAAN' ile Türk havacılığına yeni bir boyut kazandırdı.
Dünya basını KAAN'ı konuşuyor
Mürted Hava Meydanı'ndan gerçekleşen ilk uçuşunda 2 bin 440 metre irtifaya çıkarak saatte 420 kilometre hıza ulaşıp, 13 dakika havada kalan Milli Muharip uçağı KAAN, gösterdiği başarıyla dünyanın ilgi odağı oldu.
Türkiye 5. nesil savaş uçağı listesinde!
Uluslararası medyada övgü dolu ifadelerle bahsedilen KAAN ile Türkiye 5. nesil savaş uçağı listesinde de yer buldu.
ABD, Rusya, ve Çin'in ardından Türkiye, dünyada 5. nesil savaş uçağı tasarlayabilen ülkelerin dördüncüsü oldu.
Radara görünmeden düşmanın inine girecek olan KAAN, internetin en büyük ansiklopedisi olarak bilinen Wikipedia'da savaş uçakları listesinde 4. sıradaki yerini aldı.
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