  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Son dakika gelişmesi! O parti, Türkiye genelinde yerel seçimlere katılmama kararı aldı

Tüm Türkiye’yi şaşırtan “Yeniden Refah” gelişmesi! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Özgür Özel Hastaneye noter gönderdi! Adaylıktan çekil baskısı… Her 4 CHP’li seçmenden biri sandığa gitmeyi düşünmüyor.

CHP ile yürüyen Karamollaoğlu’nun freni patladı! Erdoğan’a akılalmaz ‘Erbakan’ iftirası

CHP adayının “ırkçı” söylemine Özcan’dan sert tepki! “CHP demek zulüm demek nefret demek”

İsrail'den Deyr el-Belah'ta katliam: En az 40 Filistinli şehit!

CHP motorları iyice yaktı! ‘Travesti' etiketi ile etkileşim ve oy avcılığı

Konyalı dev şirket konkordato ilan etti! 8 marka,100 ürün tehlikeye girdi

‘Aday yapılmazsam…’ Lütfü’nün CHP’ye tehdidi ortaya çıktı!

Kimler kimlerle beraber! CHP’nin ortaklarından Öcalan sloganları
Teknoloji Artık 4 ülkeden biriyiz! 5. nesil savaş uçağı listesine Türkiye damgası
Teknoloji

Artık 4 ülkeden biriyiz! 5. nesil savaş uçağı listesine Türkiye damgası

Yeniakit Publisher
2024-02-23 17:30:00 - 2024-02-23 17:33:01
Artık 4 ülkeden biriyiz! 5. nesil savaş uçağı listesine Türkiye damgası

Milli Muharip uçak KAAN'ın başarısı uluslararası kamuoyunun ilgi odağı olurken, Türkiye, dünyada 5. nesil savaş uçağı yapan 4 ülkeden biri oldu.

Yerli ve milli savunma sanayinde altın çağını yaşayan Türkiye, 5. nesil savaş uçağı 'KAAN' ile Türk havacılığına yeni bir boyut kazandırdı.

Dünya basını KAAN'ı konuşuyor

Mürted Hava Meydanı'ndan gerçekleşen ilk uçuşunda 2 bin 440 metre irtifaya çıkarak saatte 420 kilometre hıza ulaşıp, 13 dakika havada kalan Milli Muharip uçağı KAAN, gösterdiği başarıyla dünyanın ilgi odağı oldu.

Türkiye 5. nesil savaş uçağı listesinde!

Uluslararası medyada övgü dolu ifadelerle bahsedilen KAAN ile Türkiye 5. nesil savaş uçağı listesinde de yer buldu.

ABD, Rusya, ve Çin'in ardından Türkiye, dünyada 5. nesil savaş uçağı tasarlayabilen ülkelerin dördüncüsü oldu.

Radara görünmeden düşmanın inine girecek olan KAAN, internetin en büyük ansiklopedisi olarak bilinen Wikipedia'da savaş uçakları listesinde 4. sıradaki yerini aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çek bir soda iyi gelir! Taklacı Deniz'in Kaan sancısı
Çek bir soda iyi gelir! Taklacı Deniz'in Kaan sancısı

Medya

Çek bir soda iyi gelir! Taklacı Deniz'in Kaan sancısı

Türkiye’nin gururu KAAN'a yerli motor geliyor! Teslimat yerli motorla yapılacak
Türkiye’nin gururu KAAN'a yerli motor geliyor! Teslimat yerli motorla yapılacak

Gündem

Türkiye’nin gururu KAAN'a yerli motor geliyor! Teslimat yerli motorla yapılacak

Berat Bey affını istediğinde esip gürleyenler buhar oldu! TGC’nin etik anlayışı KAAN kadarmış
Berat Bey affını istediğinde esip gürleyenler buhar oldu! TGC’nin etik anlayışı KAAN kadarmış

Gündem

Berat Bey affını istediğinde esip gürleyenler buhar oldu! TGC’nin etik anlayışı KAAN kadarmış

Milli Muharip Uçak Kaan'ın rakibinden ilk açıklama: Müşterilere göz koyuyor
Milli Muharip Uçak Kaan'ın rakibinden ilk açıklama: Müşterilere göz koyuyor

Teknoloji

Milli Muharip Uçak Kaan'ın rakibinden ilk açıklama: Müşterilere göz koyuyor

Morarmaya doymuyor! KAAN ile rezil olan Altaylı yine kafayı çıkardı
Morarmaya doymuyor! KAAN ile rezil olan Altaylı yine kafayı çıkardı

Gündem

Morarmaya doymuyor! KAAN ile rezil olan Altaylı yine kafayı çıkardı

Doğu Perinçek’ten şaşırtan "Kaan" çıkışı! Çok mu gerekliydi bu öneri şimdi￼
Doğu Perinçek’ten şaşırtan “Kaan” çıkışı! Çok mu gerekliydi bu öneri şimdi￼

Gündem

Doğu Perinçek’ten şaşırtan “Kaan” çıkışı! Çok mu gerekliydi bu öneri şimdi￼

Heykelden başka eser görmeyen Murat’tan nameler! 'TOGG kadar gereksiz bir yatırım yokmuş'
Heykelden başka eser görmeyen Murat’tan nameler! 'TOGG kadar gereksiz bir yatırım yokmuş'

Medya

Heykelden başka eser görmeyen Murat’tan nameler! 'TOGG kadar gereksiz bir yatırım yokmuş'

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23