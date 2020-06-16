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Aktüel

"Arter'de Bir Sefer" 25 Haziran'da online gerçekleşecek

Yeniakit Publisher
2020-06-16 12:04:08 -
"Arter'de Bir Sefer" 25 Haziran'da online gerçekleşecek

İSTANBUL (AA) - Arter Yayınlar ve İçerik Koordinatörü Süreyya Evren'in "Arter'de Bir Sefer" etkinliği, 25 Haziran'da çevrim içi ortamda gerçekleştirilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 14 Mart'tan bu yana ziyarete kapalı olan ve bugün itibarıyla yeniden açılan Arter, bir taraftan çevrim içi etkinliklerine devam ediyor.

Arter binasında sergilenmekte olan işler arasında bir yolculuk sunan etkinlik, farklı sergilerde yer alan işler, gönderme yapılan temalar, yeğlenen yaklaşımlar, eserleriyle yan yana gelen sanatçılar, dokunulan tartışmalar ve sergilere eşlik eden yayınlar üzerinden gerçekleşecek.


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