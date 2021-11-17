  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Siz benim çocuklarım gibisiniz' deyip Z kuşağına ders verdi!

Kütahya havalimanını diline dolayanlara tokat gibi cevap

Küfürbaz Lütfü, "MİT TIR’ları" davasından yargılanabilir

Etinden sütünden faydalanıyorlar... "Demirtaş'ı serbest bırakın" diye yırtınan muhalefetten iktidara iftira!

Başkan Erdoğan'dan flaş sözler: Milletimiz gereken dersi 2023 Haziran'da verecektir.

Türkiye sınırlarını aştı! Alparslan Büyük Selçuklu dünyada 1 numara oldu

Bay Kemal'in "helalleşme" çıkışı elinde patladı! Evdeki bulgurdan da oldu

Eski telefonunuzu sakın atmayın! Hala duruyorsa bu haber tam size göre

Dünya pazarının yüzde 10’nuna hakim olmak istiyorlar: İlk kez testini yaptılar!

Gönüllü katılmasını bekliyoruz! Kılıçdaroğlu’na samimiyet testi
Gündem Artçı deprem ne kadar sürer? Düzce artçı depremler son durum
Gündem

Artçı deprem ne kadar sürer? Düzce artçı depremler son durum

Artçı ne? Düzce merkezli bir deprem meydana geldi. İstanbul ve yakın illerden de hissedilen depremin ardından pek çok kişi ‘Artçılar ne kadar sürer?’ sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Peki, artçı deprem ne kadar sürüyor?

Yeniakit Publisher
2021-11-17 16:38:00 -
Artçı deprem ne kadar sürer? Düzce artçı depremler son durum

Artçı deprem ne? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise depremin 5,2 şiddetinde olduğunu duyurdu. İlk depremin ardından 4,3’lük bir artçı kaydedildi. Pek çok kişi artçının ne olduğunu, ne kadar süre devam edebileceğini araştırmaya başladı. Peki, artçı ne oluyor?

Artçı deprem ne kadar sürer? Düzce artçı depremler son durum

Artçı deprem, ana depremden sonra meydana gelen deprem. Artçı sarsıntılar, ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir; ancak büyüklüğü daha düşüktür. Buna rağmen ana depremin zayıflattığı yapıların yıkılmasına neden olarak, daha yüksek şiddette olabilir.

Uzmanlar artçı depremlerin net bir süresi olmadığını kimi zaman 1 ay kimi zaman ise 2 yıla kadar artçıların sürdüğünü ifade ediyor.

Düzce yıkılan hasarlı bina var mı? Düzce artçılar devam ediyor mu?
Düzce yıkılan hasarlı bina var mı? Düzce artçılar devam ediyor mu?

Gündem

Düzce yıkılan hasarlı bina var mı? Düzce artçılar devam ediyor mu?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bugüne dikkat! Ünlü araştırmacı açıkladı… Altın fiyatlarındaki beklenti…
Ekonomi

Bugüne dikkat! Ünlü araştırmacı açıkladı… Altın fiyatlarındaki beklenti…

Rekorlarla gündeme gelen Altın fiyatları bugün ne kadar? 1.856 seviyesinde işlem gören altının ons fiyatında alımların güçlenmesi halinde 1...
Erdoğan'a
Ekonomi

Erdoğan'a "Bir faiz indirimi daha mı geliyor?" sorusu soruldu! İşte cevabı

Grup toplantısında faize karşı olduğunu bir kez daha söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gazeteciler "Bir faiz indirimi daha mı ge..
Zelenskiy'den flaş Türkiye açıklaması: Güçlerimizi...
Dünya

Zelenskiy'den flaş Türkiye açıklaması: Güçlerimizi...

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmesi sonrası "iki ülke arasındaki iş birliği silahlı güçlerimizi ku..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay