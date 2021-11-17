Artçı deprem ne? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise depremin 5,2 şiddetinde olduğunu duyurdu. İlk depremin ardından 4,3’lük bir artçı kaydedildi. Pek çok kişi artçının ne olduğunu, ne kadar süre devam edebileceğini araştırmaya başladı. Peki, artçı ne oluyor?

Artçı deprem ne kadar sürer? Düzce artçı depremler son durum

Artçı deprem, ana depremden sonra meydana gelen deprem. Artçı sarsıntılar, ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir; ancak büyüklüğü daha düşüktür. Buna rağmen ana depremin zayıflattığı yapıların yıkılmasına neden olarak, daha yüksek şiddette olabilir.

Uzmanlar artçı depremlerin net bir süresi olmadığını kimi zaman 1 ay kimi zaman ise 2 yıla kadar artçıların sürdüğünü ifade ediyor.