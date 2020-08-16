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Gündem

Artan vakaların ardından bir ilimize daha yasak geldi!

İlde koronavirüs artışı yaşanmasının ardından Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 65 yaş üstü vatandaşlara bazı kısıtlamalar getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 17:17:00 -
Artan vakaların ardından bir ilimize daha yasak geldi!

Artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ardından Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 65 yaş ve üstü vatandaşlara bazı kısıtlamalar getirdi.

Manisa Valiliği yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınında yaşanan son günlerdeki artışı azaltmak ve durdurmak için şehir genelinde bazı kısıtlama kararı alındığı belirtildi.

65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlamalar

Kuruldan çıkan karara göre 65 yaş ve üstü vatandaşların, 17.00-20.00 arası toplu ulaşım araçlarının kullanması, 17.30'dan sonra pazarlara girmeleri ve birinci derece yakınları ile dayısı, teyzesi, amcası ve halası oldukları kişilerin haricindeki düğünlere katılmaları yasaklandı.

Kaldırımlara malzeme koyma yasağı

Alınan bir diğer karar ise, ticari işletmelerin dükkan önlerindeki yaya kaldırımlarına malzeme koyma yasağı oldu.

Servis araçlarına kamera koyma zorunluluğu

Maske takma zorunluluğunu ihlal edenlerin tespit edilmesi için 31 Ağustos'tan itibaren, personel ve okul servisi araçlarında kamera takma zorunluluğu getirildi. Kamera kayıtlarının ise en az 30 gün süreyle saklı tutulması mecbur tutuldu.

Mesire ve piknik alanlarına yeni düzenlemeler

Mesire ve piknik alanları için de yeni kararlar alındı. Oturma yerleri arasındaki mesafenin en az 4 metre olacak şekilde ayarlanacak.

Kurallara uymayanlara ceza kesilecek

Ayrıca, kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı bildirildi.

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