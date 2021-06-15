  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gaziantep’te taziye dönüşü kaza: 3 ölü 2 yaralı
Tunus ve Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Kenevir ekerken fotokapana takılan şahıs gözaltına alındı
İdam edilen Japonya Başbakanı'nın küllerinin Pasifik'e atıldığı belirlendi
Gündem Art arda verilen faşist mesajlar! Aşı karşıtlarına mı hizmet ediyorlar?
Gündem

Art arda verilen faşist mesajlar! Aşı karşıtlarına mı hizmet ediyorlar?

Televizyon ekranlarında aşı olmak istemeyenlere yönelik art arda yapılan faşist söylemler, kamuoyunda, "Aşı karşıtlarına mı hizmet ediyorlar?" şeklinde yorumlandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 01:33:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Koronavirüsle mücadele sürecinde aşılama işlemi hayati derecede önem taşırken, vatandaşlar arasında da bazı görüş ayrılıkları mevcut. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta aşılanma çağrısı yaparken, vatandaşların bir bölümünün randevu aldıkları halde aşı yaptırmadıklarını kamuoyuyla paylaştı. Bakan Koca'nın bu açıklamasından sonra bazı uzmanlar televizyon ekranlarında boy göstermeye başladı.

Art arda yapılan faşist söylemler kışkırtma çabası mı?

Fahrettin Koca'nın 'Randevular alınıyor ama aşı yaptırılmıyor' açıklaması ile birlikte, sosyal medya gibi mecralarda yapılan paylaşımlar da bazı vatandaşlarımızın aşıya karşı önyargılı olduğunu gözler önüne seriyor. Televizyon ekranlarında art arda verilen 'Aşı olmayanların resmi işlemleri yapılmamalı. Aşı olmayanların eğitim hakkı elinden alınmalı. Aşı olmayanlara asker ve polis zoruyla aşı yapılmalı. Köpek gibi aşı olunacak' şeklindeki faşist mesajlar, aşı yaptırıp yaptırmamakta kararsız kalan kişileri daha da soğutarak sürece zarar veriyor.

'Korkutup, sindirmek yerine ikna etmeliyiz'

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gazeteci Sevda Türküsev, vatandaşları kışkırtan söylemlerde bulunanlara dikkat çekerek, insanları korkutup, sindirmek yerine, onlara aşının önemini anlatarak kişilerin ikna edilmesi gerekliliğine vurgu yaptı. "Ne demek aşı olmak istemeyenlere asker aşı yapsın, hala olmak istemiyorlarsa hapse atsın. Bu resmen darbeci zihniyet kafası, insanları böyle mi ikna edeceksiniz?" diye soran Türküsev, "Vallahi bu tipler önce gidip kendilerini tedavi ettirsinler. Bu ne ya! Bu nasıl bir faşistlik, insanları daha da çok öteliyorsunuz. Olacakları varsa da olmayacaklar!" uyarısında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay