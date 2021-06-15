Art arda verilen faşist mesajlar! Aşı karşıtlarına mı hizmet ediyorlar?

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Koronavirüsle mücadele sürecinde aşılama işlemi hayati derecede önem taşırken, vatandaşlar arasında da bazı görüş ayrılıkları mevcut. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta aşılanma çağrısı yaparken, vatandaşların bir bölümünün randevu aldıkları halde aşı yaptırmadıklarını kamuoyuyla paylaştı. Bakan Koca'nın bu açıklamasından sonra bazı uzmanlar televizyon ekranlarında boy göstermeye başladı.

Art arda yapılan faşist söylemler kışkırtma çabası mı?

Fahrettin Koca'nın 'Randevular alınıyor ama aşı yaptırılmıyor' açıklaması ile birlikte, sosyal medya gibi mecralarda yapılan paylaşımlar da bazı vatandaşlarımızın aşıya karşı önyargılı olduğunu gözler önüne seriyor. Televizyon ekranlarında art arda verilen 'Aşı olmayanların resmi işlemleri yapılmamalı. Aşı olmayanların eğitim hakkı elinden alınmalı. Aşı olmayanlara asker ve polis zoruyla aşı yapılmalı. Köpek gibi aşı olunacak' şeklindeki faşist mesajlar, aşı yaptırıp yaptırmamakta kararsız kalan kişileri daha da soğutarak sürece zarar veriyor.

'Korkutup, sindirmek yerine ikna etmeliyiz'

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gazeteci Sevda Türküsev, vatandaşları kışkırtan söylemlerde bulunanlara dikkat çekerek, insanları korkutup, sindirmek yerine, onlara aşının önemini anlatarak kişilerin ikna edilmesi gerekliliğine vurgu yaptı. "Ne demek aşı olmak istemeyenlere asker aşı yapsın, hala olmak istemiyorlarsa hapse atsın. Bu resmen darbeci zihniyet kafası, insanları böyle mi ikna edeceksiniz?" diye soran Türküsev, "Vallahi bu tipler önce gidip kendilerini tedavi ettirsinler. Bu ne ya! Bu nasıl bir faşistlik, insanları daha da çok öteliyorsunuz. Olacakları varsa da olmayacaklar!" uyarısında bulundu.