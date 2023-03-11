Art arda iki deprem daha! Allahım sen yardım et

Ege peş peşe 3.5 ve 3.8 ile sallandı. Saat 09.20'de Ege Denizi 27.84 km Datça (Muğla) açıklarında da 3.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

İlk deprem saat 07.30'da Ege Denizi 33.64 km Datça (Muğla) açıklarında meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklanırken derinliği ise 7 km olarak kaydedildi.

Ardından saat 09.20'de de Ege Denizi 27.84 km Datça (Muğla) açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliği 14.14 km olarak açıklandı.

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