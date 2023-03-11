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Gündem Art arda iki deprem daha! Allahım sen yardım et
Gündem

Art arda iki deprem daha! Allahım sen yardım et

Ege Denizi'nde peş peşe 2 deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 07.30'da Ege Denizi, 33.64 km Datça (Muğla) açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-11 10:55:00 -
Art arda iki deprem daha! Allahım sen yardım et

 

Ege peş peşe 3.5 ve 3.8 ile sallandı. Saat 09.20'de Ege Denizi 27.84 km Datça (Muğla) açıklarında da 3.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

İlk deprem saat 07.30'da Ege Denizi 33.64 km Datça (Muğla) açıklarında meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklanırken derinliği ise 7 km olarak kaydedildi.

Ardından saat 09.20'de de Ege Denizi 27.84 km Datça (Muğla) açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliği 14.14 km olarak açıklandı.
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Yorumlar

halil [email protected]

Allah ın size yardım etmesini istiyorsanız hakaiki İdlama uyun,müceddid eserleri okuyun.Yoksa cezalar paşpeşe gelir ve buna müstehak olmuş olursunuz.

Vahap Kalyoncu

Yahu milleti paniğe sevketmeyin o şiddette depremler her zaman oluyor endişeye gerek yok.
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