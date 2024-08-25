Arslantepe Höyüğü'nde 7 bin yıllık mühür bulundu!
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nde, taş ve kemikten yapılmış, üzerinde hayvan motiflerinin yer aldığı 7 bin yıllık 2 mühür bulundu.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nde, taş ve kemikten yapılmış, üzerinde hayvan motiflerinin yer aldığı 7 bin yıllık 2 mühür bulundu.
Şehir merkezine 6 kilometre uzaklıkta, Fırat Nehri'nin batı kıyısında bulunan Arslantepe, yüksek tarım potansiyeli, sulak alanları ve nehrin taşkınlarından korunan yapısı sayesinde, binlerce yıl insanoğluna kucak açmış tarihi mekanlar arasında yer alıyor.
Geç Kalkolitik Dönem'den Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Arslantepe, Hititler'den Roma ve Bizans'a birçok medeniyetin izlerini taşıyor.
Geçen yılki kazılarda taş ve kemikten, üzerinde hayvan motiflerinin yer aldığı 2 mühür bulundu.
Geç Kalkolitik Dönem tabakasındaki kazı çalışmalarında bulunan ve milattan önce 5 binli yıllara ait olduğu değerlendirilen mühürler, höyükte bugüne kadar bulunan en eski mühür olma özelliğini taşıyor.
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