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Arslantaş: "Konut yapanları destekleyin"

Öz Kayseri İnşaat (ÖKİ) Yönetim Kurulu Başkanvekili Mustafa Arslantaş, Mart ayı ile birlikte inşaat sezonunun hareketlendiğini, projelere ağırlık vererek bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:25
Arslantaş: "Konut yapanları destekleyin"

Öz Kayseri İnşaat (ÖKİ) Yönetim Kurulu Başkanvekili Mustafa Arslantaş, Mart ayı ile birlikte inşaat sezonunun hareketlendiğini, projelere ağırlık vererek bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. İnşaat sektörünün sıkıntılarına da değinen Arslantaş; "Konut alımlarının daha cazip hale getirilmesi lazım. Devletin işi konut yapmak değil, konut yapanları destekleyin, onları bu konuda teşvik edin, onlar bu hizmetleri sizin yerinize sunsunlar" dedi.


İnşaat sezonunun hareketlenmeye başlamasıyla birlikte hazırlıklarını tamamladıklarını ve projelerin devam ettiğini söyleyen ÖKİ Yönetim Kurulu Başkanvekili Mustafa Arslantaş, Mart ayında bu projelere ağırlık vererek tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Bu noktada hükümetin inşaat sektörünün yanında olması gerektiğini belirten Arslantaş; "Şubat ayına girmemizle beraber Mart ayı başıyla birlikte inşaat sezonu aktif bir şekilde başlayacaktır. Bununla birlikte biz de bütün hazırlıklarımızı yerine getirdik. Belirli noktalarda projelerimiz devam etmekte. Mart’ın başında bu projelerimize ağırlık vererek, hızlı bir şekilde tamamlayarak bitirmeyi hedefliyoruz. Bunun yanında tabi ki ülkenin içerisinde bulunmuş olduğu ekonomik durumları da insanların bulunduğu yapıyı da göz önüne alıyoruz. Bu noktada biz gerekli çalışmaları ve yatırımları yaparken özellikle devletimiz ve hükümetimizin inşaat sektörünün yanında olması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Çünkü unutulmamalıdır ki Türkiye için en büyük ekonomik lokomotif inşaat sektörüdür. Bu sektörün alacağı her zarar, ülke ekonomisine vurulan bir darbedir. Bunları göz önüne alabilmek lazım, hükümetlerden ciddi atılımlar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.


İnşaat sektörünün sorunlarını banka, konut faizleri, konut kredilerindeki yükseklikler olarak sıralayan Arslantaş; "Ekonominin çok güzel olduğundan bahsediliyor. Yapılan açıklamalarda fazlamız bile var, çok ciddi anlamda olumlu gelişmelerden bahsediliyor. Bizim ricamız bu, halk bazında da etkisini göstersin, toplum bazında da etkisini göstersin yukarılarda kalmasın. Bu oranların pozitif etkisi halka da, tabana da insin; insanların alım güçleri biraz daha normal hale gelsin. Bizim talebimiz bu. Şuandaki konut kredilerindeki faizler ciddi anlamda yüksek. Biz her ne kadar devletimizin, milletimizin, hükümetimizin yanında olsak da, bir ittifak çerçevesinde içerisinde devletimizin bekası, milletimizin mutluluğu refahı için her türlü mücadeleyi göstersek de bazı şeyleri de ortaya koymamız gerekmekte. İnşaat işiyle uğraşan bir işadamı olarak çok ciddi sıkıntılar çekildiğini görüyoruz. Şuanda neredeyse alenileşmiş sadece özel bankalarda değil devlet bankaları da dahil olmak üzere inşaat firmasıysanız ‘kara liste’ diye bir şey var. Bankalar, bütün inşaat firmalarına negatif-pozitif ayırmaksızın ‘bunlarla ilgili kredisel çalışma yapılmayacak’ deniyor. Böyle bir ortamda inşaat sektörünün ne kadar ilerleyebilmesini, ülkemizin lokomotif sektörü dediğimiz inşaat sektörünün neler yapabileceğini takdirlerinize bırakıyorum. Lütfen biraz daha işi ciddiye alalım, işi sulandırmayalım, ciddi atılımlarla müdahale edelim. Ekonominin lokomotifi dediğimiz bu sektöre biraz daha eğilelim. Aksi takdirde iş işten geçer, o zaman ne ekonomik verilerimizde fazlalık çıkar ne mali verilerimizde fazlalık çıkar ne de enflasyon, faiz diye bir şey kalır" dedi.



"Stoklarda artış var, imalatlarımızda yavaşlama söz konusu"


Devletin konut yapmak yerine konut yapanları desteklemesi gerektiğini vurgulayan ÖKİ Yönetim Kurulu Başkanvekili Mustafa Arslantaş konuşmasını şu şekilde sürdürdü;


Stoklarımızda tabi bir artış olduğuyla birlikte imalatlarımızda yavaşlama söz konusu. Çünkü inşaat maliyetleri oldukça çok ciddi anlamda yükseldi. Arz ve talebi dengeleyebilmeniz için kontrollü bir şekilde imalat yapıyorsunuz. Bunun biran evvel müdahale edilerek canlandırılır hale gelmesi lazım. Konut alımlarının daha cazip hale getirilmesi lazım. Devletin işi konut yapmak değil, konut yapanları destekleyin, onları bu konuda teşvik edin, onlar bu hizmetleri sizin yerinize sunsunlar. Bunların yanında insanların gelecekle ilgili kaygıları var. Bu kaygıların da ortadan kalkması gerekiyor. Önümüzde seçimler var, halkımızın bir beklentisi var. Bunlara dikkat edip, iyi koordine etmek lazım. Birlik ve beraberliğimizi güçlü ve sıcak tutmak lazım. İnşallah önümüzdeki seçimler ülkemiz, devletimiz ve milletimiz için hayırlı olacak. Biz ülkemizin sıkıntılardan kurtulabilmesi için bu mücadelelerin gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. biz, elimizi taşın altına koyduğumuzu düşünüyoruz, aynı şekilde gerekli yerlerin de elini taşın altına bizim kadar koyması gerektiğini düşünüyoruz.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:25
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