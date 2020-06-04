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Aktüel

Arslanbek Sultanbekov, "Osman Bey" ile müzikseverlerin karşısına çıktı

Yeniakit Publisher
2020-06-04 15:53:59 -
Arslanbek Sultanbekov, "Osman Bey" ile müzikseverlerin karşısına çıktı

İSTANBUL (AA) - "Dombra" şarkısıyla tanınan Kazakistanlı sanatçı Arslanbek Sultanbekov, "Kuruluş Osman" dizisine özel bestelenen "Osman Bey" marşını yorumladı.

Yapımcılığını Bozdağ Müzik'in üstlendiği, sözlerini Ozan Bodur'un kaleme aldığı eser, ilk kez dizinin 24'üncü bölümünde seslendirdi.

Osman Bey ve Bala Hatun'un düğünü için Kayı obasında kurulan toy sahnesine "Ozan" rolüyle konuk olan sanatçının "Osman Bey" eseri, 200'den fazla dijital mecrada müzikseverlerin beğenisine sunuldu.Sultanbekov'un özgün yorumuyla beğeni toplayan "Osman Bey" marşının sözleri şöyle;

"Gi̇rdi̇ği̇nde yi̇rmi̇ yaşına

Muştu geldi̇ kutlu düşüne

Cümle zali̇mleri̇n başına

Saklı bi̇r dert gi̇bi̇ Osman Bey

Harcı Edebalı'nın harcı

Kahrolsun kafi̇rleri̇n burcu

Ertuğrul Gazi̇'ni̇n övüncü

Farklı bi̇r yi̇ği̇tti̇r Osman Bey

Boz yeleli̇ doru atlarla

Güçlü zırh, zağlı pusatlarla

Tunç yürekli̇ yi̇ği̇t alplarla

Yazdı bi̇r destan Osman Bey

Mazlumlar inlerken kahrından

Topraklar sarsıldı çağrından

Çıktı bi̇r devlet ta bağrından

Görklü bi̇r yurt gi̇bi̇ Osman Bey

Baş eğdi̇rdi̇ ni̇ce soylara

Gök aradı kızıl tuğlara

Vurdu pençeyi̇ zali̇mlere

Kara bi̇r kurt gi̇bi̇ Osman Bey"

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