Arslanbek Sultanbekov, "Osman Bey" ile müzikseverlerin karşısına çıktı
İSTANBUL (AA) - "Dombra" şarkısıyla tanınan Kazakistanlı sanatçı Arslanbek Sultanbekov, "Kuruluş Osman" dizisine özel bestelenen "Osman Bey" marşını yorumladı.
Yapımcılığını Bozdağ Müzik'in üstlendiği, sözlerini Ozan Bodur'un kaleme aldığı eser, ilk kez dizinin 24'üncü bölümünde seslendirdi.
Osman Bey ve Bala Hatun'un düğünü için Kayı obasında kurulan toy sahnesine "Ozan" rolüyle konuk olan sanatçının "Osman Bey" eseri, 200'den fazla dijital mecrada müzikseverlerin beğenisine sunuldu.Sultanbekov'un özgün yorumuyla beğeni toplayan "Osman Bey" marşının sözleri şöyle;
"Gi̇rdi̇ği̇nde yi̇rmi̇ yaşına
Muştu geldi̇ kutlu düşüne
Cümle zali̇mleri̇n başına
Saklı bi̇r dert gi̇bi̇ Osman Bey
Harcı Edebalı'nın harcı
Kahrolsun kafi̇rleri̇n burcu
Ertuğrul Gazi̇'ni̇n övüncü
Farklı bi̇r yi̇ği̇tti̇r Osman Bey
Boz yeleli̇ doru atlarla
Güçlü zırh, zağlı pusatlarla
Tunç yürekli̇ yi̇ği̇t alplarla
Yazdı bi̇r destan Osman Bey
Mazlumlar inlerken kahrından
Topraklar sarsıldı çağrından
Çıktı bi̇r devlet ta bağrından
Görklü bi̇r yurt gi̇bi̇ Osman Bey
Baş eğdi̇rdi̇ ni̇ce soylara
Gök aradı kızıl tuğlara
Vurdu pençeyi̇ zali̇mlere
Kara bi̇r kurt gi̇bi̇ Osman Bey"