Arslan: Hak-İş milli duruşunu sürdürüyor

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan basın mensuplarıyla bir araya gelerek, gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasının başında Ermenistan- Azerbaycan çatışmasına değinen Arslan, şunları söyledi:

Karabağ özgürleşmeli

“Azerbaycan’ın işgal edilmiş topraklarını kurtarmak için başlattığı harekat devam ediyor. Hem işgal edilmiş toprakların hem de Karabağ’ın özgürleşmesi konusunda ciddi bir mücadele var. Türkiye ile Azerbaycan saflarını sıklaştırmış durumda. Konfederasyonumuzda Azerbaycan Sendikalar Konfederasyonu genel başkanı ile doğrudan görüştük. Ortak bir açıklama yaptık. Konfederasyonumuz olarak Azerbaycanlı kardeşlerimize başarı dileklerimizi ilettik. İşgal edilen Azerbaycan toprakları inşallah özgürleşmiş olur. Türkiye’nin şartsız bir şekilde Azerbaycan’ın yanında olmasını çok kıymetli buluyoruz.”

Maraş’ın açılması önemli adım

Açılışı yapılan kapalı Maraş bölgesine ilişkin de konuşan Arslan, şöyle devam etti: “Bu durumun Kıbrıs sorununun çözümünde önemli bir gelişme olarak görüyoruz. Oradaki mülk ve tesislerin büyük bir çoğunluğu uluslararası şirketlere ve kurumlara ait. Doğrudan Rum kesimini ilgilendiren bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Dünyanın en nadir sahillerinden bir tanesi. Çok uzun ve kıymetli bir bölge. İnşallah KKTC’nin aldığı bu karar çözüm için de büyük bir adım olur.”

İş yerlerinde Kovid-19 sıkıntısı

Salgında sendikalaşmanın öneminin ön plana çıktığını belirten Arslan, şunları söyledi: “Bu salgında yaşadık ki sendikalı örgütlülüğün olduğu işletmelerde salgınla mücadelede çok başarılıyız. Maalesef en büyük sıkıntıyı örgütsüz iş yerlerinde yaşıyoruz. İş verenler servisler konusunda, yemekhanelerde, toplanma alanlarında kendi başlarına keyfi bir düzenleme yapıyorlar. Sendikaların olduğu yerleri kurumsal hale getirdik. Teması en aza indirecek düzenlemeler yapıldı.”

Esneklik değil, güvenceli esneklik

HAK-İŞ olarak esneklik kavramı konusunun güvenceli esneklik olarak ele alınması gerektiğini düşündüklerini vurgulayan Arslan, “İşin ve işkollarının gereği olarak ihtiyaç noktasında esneklik konularını konuşmak lazım. Arzu ettiğimiz sistem, tam gün çalışma ve örgütlülüğün devam etmesi, sendikal yapıların devam etmesi, toplu sözleşme düzeninin devam etmesidir” diye konuştu.