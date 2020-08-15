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Ekonomi

Arslan: Esnafa moral ve güvence vererek büyüdük

Halkbank toplam kredi ve toplam mevduat sıralamasında olduğu gibi, aktif büyüklük bazında da Türkiye’nin ikinci büyük bankası oldu. Yılın ilk yarısında toplam kredilerde yüzde 30,8 artış sağlayan bankanın sektöre desteği rekor seviyeye yükselen Halkbank’ın ikinci çeyrek sonunda KOBİ Bankacılığı alanındaki pazar payı yüzde 22,3 olarak gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 10:01:00 -
Arslan: Esnafa moral ve güvence vererek büyüdük

İkinci çeyrekte pandemiyle mücadeleyi başarıyla yöneten Türkiye’nin, normalleşme adımlarıyla birlikte yeniden büyüme ivmesi kazandığını belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Salgını ekonomik anlamda en az hasarla atlatan ülkelerden biri olduk. Tüm vatandaşlarımıza büyük sorumluluk düşen bu dönemde, müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına hızlı yanıtlar verdik. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, 3 milyon kişi ve kuruma verdiğimiz destek kredi ötelemeleri ile birlikte 120 milyar lirayı aştı. Türkiye’nin bize güvenini boşa çıkarmadığımız için mutluyuz. Halkımız varsa biz de varız; çünkü biz 82 yıldır Önce Halk, Sonra Bankayız” dedi.k Halkbank’ın pandemi sürecinde KGF teminatlı İşe Devam Kredi Desteği - Can Suyu İşletme, İşe Devam Desteği - Küçük İşletme Can Suyu Kredisi, Çek Ödeme Destek Kredisi, Maaş Ödeme Destek Kredisi ve Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi gibi birçok yeni ürünle firmaların ve vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan Arslan, “Pandemi sürecinde 1,5 milyon yeni müşteri kazanan Halkbank, KOBİ ölçeğinde birçok firmayı daha müşteri olarak portföyüne kattı. Halkbank’ın esnaf ve sanatkârlara finansal desteği de sürecektir” mesajını verdi.

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