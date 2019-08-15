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Arsızlık, TV dizileriyle normalleştirildi

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal,“Çocuklarımıza telefon ve tabletler yerine kitap verelim. Diziler ve sosyal medya yüzünden aileler çatırdıyor” diye konuştu.

15 Ağustos 2019 Perşembe 09:44
Arsızlık, TV dizileriyle normalleştirildi

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, TV dizilerinin ve sosyal medyanın aile yapısı üzerindeki etkilerini Akit’e değerlendirdi. TV dizilerinin aile yapısını olumsuz etkilediğini ifade eden Nuri Ünal, “Bazı dizilerle genç dimağlara öyle şeyler enjekte ediyorlar ki. Artık böyle sıradanlaşıyor. Dün aramızda bile konuşmayı ar saydığımız bazı kelimeler gayet normal, sıradan bir şekilde konuşuluyor. Çarpık ilişkiler toplumun içerisine girmiş. O yüzden böyle toplumu bozan dizileri de yasaklamak devletin görevidir. RTÜK, aile yapısını bozacak şeylerden herkesin geri durmasını sağlamalı” şeklinde konuştu.

“Çocuklara telefon değil kitap vermeliyiz”

Aile yapımız güçlü olmasaydı bu topraklardan biz 100 kere dışarı atılırdık” diyen Ünal, “Çünkü o haçlı zihniyet hâlâ Müslüman Türk milletini bu coğrafyadan söküp atmayı düşünüyor. Biz buraya gelirken, elimizi kolumuzu sallayarak gelmedik. Mücadeleler ve şehitler vererek gelip burayı yurt edinmişiz. Burada şu an geldiğimiz nokta itibariyle özellikle bu sosyal medyada ve 3-5 yaşındaki çocukların elinde bir telefon ile dünyanın içerisindeler. 3-5 yaşındaki çocuğa, ‘al oğlum-kızım telefonla oyna’ diye vererek çocuğumuzun geleceğini kendi elimizle karartıyoruz. Bu telefonla uğraştığı kadar bir sayfa kitap okumuyor” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya aile bağını sarsıyor!

Nuri Ünal, “Çocukların küçükken hem dini hem İslami anlamda hem de milli kültürümüz anlamında yetiştirmek hepimizin görevi. Burada da anne babalara, Milli Eğitim’e ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na büyük işler düşüyor. Türkiye düşmanları ahlaklı bir toplumdan rahatsız oldukları için aile yapısını bozmak istiyorlar. Bizi sosyal medyaya alıştırıyorlar. Birbirinden kopuk, aile içerisinde birbiriyle konuşmayan kişiler haline geliyoruz” dedi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 09:44
  1. Ankara
  2. Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal
  3. TV dizileri
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