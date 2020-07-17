Arşiv unutmaz İmamoğlu! 'Ortak akılla iş yapmaya bayılıyorum' diyen Ekrem sobelendi

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Florya Yerleşkesi’nde konuştu. Kimseye danışmadan 6.5 milyon liralık tablo alan İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada insanlarla alay edercesine “Ortak akılla iş yönetmeye bayılıyorum” iddiasında bulundu.

Fatih Sultan Mehmet'in sahte olduğu öne sürülen tablosuna vatandaşın 6.5 milyon lirasını bayılan CHP'li İmamoğlu, 13 temmuz 2020'de verdiği bir röportajda, "Arkadaşım bana 'Londra’da müzayedede Fatih Sultan Mehmet’in portresi satılacak. Keşke alsak' dediğinde 'Hemen alıyoruz' dedim." ifadelerini kullanmıştı.

Kimseye danışmadan tablo alan İmamoğlu, İPA Florya Yerleşkesi'nde yaptığı konuşmada, "İstanbul gibi büyük bir kenti, iki dudak arasında yönetme anlayışının son bulması lazım. Ben, yaşanabilir bir İstanbul’u, ortak akılla var edeceğini bilen bir belediye başkanıyım. Bundan da vazgeçmeyeceğim. Ortak akıldan uzak kalan, bilimden ve akıldan kalan insanlarla da sonsuz mücadele edeceğime nasıl kararlı olduğumu göreceksiniz." şeklinde gülünç iddialarda bulundu.

İmamoğlu'nun iddialarını dinleyen jüri üyeleri, yiyip içip, İmamoğlu'ndan 'danışmaya önem veriyoruz' nutuğu dinleyip, dağıldılar.