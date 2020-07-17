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Arşiv unutmaz İmamoğlu! 'Ortak akılla iş yapmaya bayılıyorum' diyen Ekrem sobelendi

Fatih Sultan Mehmet'in sahte olduğu ileri sürülen tablosuna kimseye sormadan 6.5 milyon bayılan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı konuşmada "Ortak akılla iş yönetmeye bayılıyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 23:24:00 - 2020-07-17 23:25:53
Arşiv unutmaz İmamoğlu! 'Ortak akılla iş yapmaya bayılıyorum' diyen Ekrem sobelendi

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Florya Yerleşkesi’nde konuştu. Kimseye danışmadan 6.5 milyon liralık tablo alan İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada insanlarla alay edercesine “Ortak akılla iş yönetmeye bayılıyorum” iddiasında bulundu.

Fatih Sultan Mehmet'in sahte olduğu öne sürülen tablosuna vatandaşın 6.5 milyon lirasını bayılan CHP'li İmamoğlu, 13 temmuz 2020'de verdiği bir röportajda, "Arkadaşım bana 'Londra’da müzayedede Fatih Sultan Mehmet’in portresi satılacak. Keşke alsak' dediğinde 'Hemen alıyoruz' dedim." ifadelerini kullanmıştı.

Kimseye danışmadan tablo alan İmamoğlu, İPA Florya Yerleşkesi'nde yaptığı konuşmada, "İstanbul gibi büyük bir kenti, iki dudak arasında yönetme anlayışının son bulması lazım. Ben, yaşanabilir bir İstanbul’u, ortak akılla var edeceğini bilen bir belediye başkanıyım. Bundan da vazgeçmeyeceğim. Ortak akıldan uzak kalan, bilimden ve akıldan kalan insanlarla da sonsuz mücadele edeceğime nasıl kararlı olduğumu göreceksiniz." şeklinde gülünç iddialarda bulundu.

İmamoğlu'nun iddialarını dinleyen jüri üyeleri, yiyip içip, İmamoğlu'ndan 'danışmaya önem veriyoruz' nutuğu dinleyip, dağıldılar.

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Yorumlar

recep

Seçimlerde israfı önleyeceğim diyen hatta israf var diye Ak Partiyi suçlayan , İbb'nin araçlarını yenikapıya yığan , Fatih Sultan Mehmet'in sahte olduğu ileri sürülen tablosuna kimseye sormadan 6.5 milyon bayılan ekrem, ŞİMCİK İSRAF YAPMADI MI? BU SORUYU TEMEL REİS' E SORSAK ACABA NE BUYURUR? ORTALIKTA BİR BİLEN, AK PARTİ UZMANI , MİLLİ GÖRÜŞ UZMANI GEÇİNEN TEMEL REİS VE KOPİLLERİ BUNA NE DER? ZULÜM 1453 'DE BAŞLADI DİYEN EKREMİN ABLASI BU YALANCIK TABLOYA NASIL MÜSADE ETTİ?
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hizipsavar

bu adam tam bir ....... isatnbula bula bula bunu mu buldunuz. şimdi kk dan sonra en akıllınız bu mu. milletin buna oy vereceğini zannediyorsanız aldanıyorsunuz. milet bunu tanımadığı için oy verid. şimdi olsa babası bile oy vermez.
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