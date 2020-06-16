Arşiv sorumlusu ölü bulundu

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi arşiv sorumlusu Ferhat Aslan, görev yaptığı arşiv bölümünde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde bulunan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine ait arşiv bölümünün sorumlusu Ferhat Aslan (52), sabah saatlerinde iş yerinde hareketsiz halde bulundu. Mesai arkadaşları tarafından doktorlara haber verildi. Arşiv odasına gelen doktorlar, Aslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri ile cumhuriyet savcısı, arşivde ve Aslan’ın üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Ferhat Aslan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre göre Aslan’ın kalp krizi geçirdiği tahmin edilirken, Ferhat Aslan’ın evli olduğu ve zihinsel engelli bir çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.