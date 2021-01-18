  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Arsene Wenger'den Mesut Özil açıklaması: Ocak ayının en iyisi
Spor

Arsene Wenger'den Mesut Özil açıklaması: Ocak ayının en iyisi

Açıklamalarda bulunan dünyaca ünlü teknik adam Arsene Wenger, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferini Ocak ayının en iyi transferi olarak tanımladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 19:54:00 -
Arsene Wenger'den Mesut Özil açıklaması: Ocak ayının en iyisi

Arsenal'in ve dünya futbolunun efsane teknik adamlarından biri olan Arsene Wenger, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferini Ocak ayının en iyi transferi olarak değerlendirdi.

Mesut Özil'i Arsenal'e transfer eden isim olan Fransız teknik adam Arsene Wenger, dünyaca ünlü futbolcunun Fenerbahçe'ye transferi hakkında beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Ocak ayının en iyi transferinin Mesut Özil olduğunu söyleyen Arsene Wenger "Sizin adınıza böyle bir transferi duyurmanın oldukça zevkli olduğunu düşünüyorum. Şu dönemde pek fazla transfer gerçekleştirilmiyor. Bu transfer güncel olarak Ocak ayı transfer döneminin en büyük transferi durumunda. Çünkü futbol dünyası şimdilerde sessiz. Bu ligde güçlü bir konumda bulunan Fenerbahçe için güzel bir haber. Mesut Özil şampiyonluğu kazanma konusunda iddialı olan takımı için yapbozun bir parçası olabilir" dedi.

"Güçlü bir Türk bağı var"

"Mesut Özil ile Fenerbahçe hakkında daha önce hiç konuştunuz mu?" sorusuna da yanıt veren Arsene Wenger, "Mesut Özil ile Fenerbahçe hakkında bir şey konuşmadık çünkü onun her zaman Arsenal'de olmasını istedim. Fakat her zaman güçlü bir Türk bağı olduğunu hissedebiliyordum. Ailesiyle, menajeriyle, babasıyla tanıştım. Bu sayede Türkiye ile güçlü bir ilişkisi olduğunu gördüm. Aynı zamanda Türkiye Ligi'ne de büyük bir ilgisi vardı" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
WhatsApp'a beklemediği darbe! 250 milyon nüfuslu ülkede Türkiye çılgınlığı
Teknoloji

WhatsApp'a beklemediği darbe! 250 milyon nüfuslu ülkede Türkiye çılgınlığı

WhatsApp'ın kişisel mahremiyetin korunmasına yönelik oluşturduğu endişe sonrası, 250 milyon nüfuslu Endonezya'da Türkiye çılgınlığı başladı...
'Milli içkimiz rakı, Evlilik dışı ilişkiler normal' İşte Türkiye’yi yönetmeye talip olan Ali Babacan’ın kadroları
Gündem

'Milli içkimiz rakı, Evlilik dışı ilişkiler normal' İşte Türkiye’yi yönetmeye talip olan Ali Babacan’ın kadroları

Siyaset sahnesinden silindikten sonra Türkiye'yi yönetmeye talip olan ve DEVA PArtisi'ni kurarak siyaset dünyasına atılan Ali Babacan'ın yen..
Merakla beklenen haber geldi! Diriliş Ertuğrul'un yıldız ismi Engin Altan Düzyatan sonunda ekranlara dönüyor
Medya

Merakla beklenen haber geldi! Diriliş Ertuğrul'un yıldız ismi Engin Altan Düzyatan sonunda ekranlara dönüyor

Diriliş Ertuğrul performansı ile namı dünyaya yayılan Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde yer alacağı Barbaros dizisiyle ilgili merakla bekle..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay