Arsenal'e 18 yaşında savunma oyuncusu

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, Fransız ekibi Saint-Etienne'in 18 yaşındaki stoperi William Saliba'yı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Arsenal ile Saint-Etienne, Fransa 20 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyen Saliba'nın transferi konusunda anlaştı. Anlaşma gereği 2019-20 sezonunu kiralık olarak Saint-Etienne'de geçirecek 18 yaşındaki savunma oyuncusunun, sözleşme süresi ve bonservis bedeline dair bilgi verilmedi. İngiliz basını, transferin 30 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini ileri sürdü.

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