Arsenal, Premier Lig'in kapısı galibiyetle açtı
İngiltere Premier Lig'de yeni sezon Fulham - Arsenal mücadelesiyle başladı. Maçı, 3-0 kazanan Arsenal'de yeni transfer Willian, yaptığı 3 asistle yıldızlaştı.
Dünyanın önde gelen futbol organizasyonu İngiltere Premier Lig'de yeni sezon bugün oynanan Fulham - Arsenal maçıyla başladı.
Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in forma giymediği mücadelede Arsenal deplasmanda konuk olduğu Fulham 3-0 mağlup etti.
Üstün bir oyunla rakibini rahat geçen kırmızı beyazlı takımda ilk maçında 3 asist yapan yeni transfer Willian, karşılaşmaya damga vurdu.
Arsenal'ın gollerini 8. dakikada Alexandre Lacazette, 49. dakikada Gabriel ve 57. dakikada Pierre Aubameyang attı.
Özil, ilk 18'e alınmadı
Arsenal'in İspanyol çalıştırıcısı Mikel Arteta, Mesut Özil'e 18 kişilik maç kadrosunda yer vermedi.