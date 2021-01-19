Arsenal, Newcastle United'ı firesiz yendi
Newcastle United'ı Premier Lig'de 3-0 mağlup eden Arsenal, son 5 maçta 13 puan toplamayı başardı.
Premier Lig'de sezona kötü başlayan Arsenal'de yükseliş devam ediyor.
Ligde Newcastle United'ı konuk eden Topçular rakibini 3-0 mağlup ederek formunu sürdürdü. Arsenal'a Emirates'te galibiyeti getiren golleri 50. ve 77. dakikalarda Aubameyang, 60. dakikada ise Bukayo Saka kaydetti.
Bu sonuçla Arsenal son 5 maçta dördüncü galibiyetini aldı ve bu süreçte 13 puan topladı. Topçular ligde 27 puanla 10. sırada yer alıyor. Newcastle United'ın puanı ise 19.