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Spor Arsenal, Newcastle United'ı firesiz yendi
Spor

Arsenal, Newcastle United'ı firesiz yendi

Newcastle United'ı Premier Lig'de 3-0 mağlup eden Arsenal, son 5 maçta 13 puan toplamayı başardı.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 04:39:00 -
Arsenal, Newcastle United'ı firesiz yendi

Premier Lig'de sezona kötü başlayan Arsenal'de yükseliş devam ediyor.

Ligde Newcastle United'ı konuk eden Topçular rakibini 3-0 mağlup ederek formunu sürdürdü. Arsenal'a Emirates'te galibiyeti getiren golleri 50. ve 77. dakikalarda Aubameyang, 60. dakikada ise Bukayo Saka kaydetti.

Bu sonuçla Arsenal son 5 maçta dördüncü galibiyetini aldı ve bu süreçte 13 puan topladı. Topçular ligde 27 puanla 10. sırada yer alıyor. Newcastle United'ın puanı ise 19.

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