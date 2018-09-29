Arsenal Mesut'la kazandı! 2-0

Arsenal, Emirates Stadı'nda konuk ettiği Watford'u son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 yendi.

Arsenal'e galibiyeti getiren goller, 81. dakikada Craig Cathcart (kendi kalesine) ve 88. dakikada Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil'den geldi.

Manchester City maç fazlasıyla lider

Şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Manchester City ise Etihad Stadı'nda ağırladığı Brighton & Hove Albion'ı Raheem Sterling ve Sergio Agüero'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Manchester City, 19 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, Arsenal ise 15 puanla 5'inci sıraya yükseldi.