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Spor Arsenal-Manchester United maçı saat kaçta hangi kanalda?
Spor

Arsenal-Manchester United maçı saat kaçta hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 34.haftasında Arsenal ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise zorlu maçın hangi kanalda verileceğini araştırmaya başladı. Peki, Arsenal-Manchester United maçını hangi kanal veriyor maç şifresiz mi?

Yeniakit Publisher
2022-04-23 11:03:00 -
Arsenal-Manchester United maçı saat kaçta hangi kanalda?

Premier Lig’de heyecan 34.hafta maçlarıyla sürecek. Futbolseverler ise Arsenal-Manchester United maçının ne zaman saat kaçta oynanacağını araştırmaya başladı.

Arsenal-Manchester United maçı saat kaçta hangi kanalda?

Arsenal-Manchester United maçı TSİ 14.30'da başlayacak. Mücadele İçtimai TV, S Sport, S Sport Plus kanallarından naklen yayımlanacak.

Sezonun ilk maçını Manchester United 3-2 kazanmıştı. Londra ekibi 2017-2018 sezonunun ardından bir sezon oynadığı iki Arsenal maçında da galip ayrılmak istiyor.

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