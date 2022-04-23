Arsenal-Manchester United maçı saat kaçta hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 34.haftasında Arsenal ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise zorlu maçın hangi kanalda verileceğini araştırmaya başladı. Peki, Arsenal-Manchester United maçını hangi kanal veriyor maç şifresiz mi?
Premier Lig’de heyecan 34.hafta maçlarıyla sürecek. Futbolseverler ise Arsenal-Manchester United maçının ne zaman saat kaçta oynanacağını araştırmaya başladı.
Arsenal-Manchester United maçı saat kaçta hangi kanalda?
Arsenal-Manchester United maçı TSİ 14.30'da başlayacak. Mücadele İçtimai TV, S Sport, S Sport Plus kanallarından naklen yayımlanacak.
Sezonun ilk maçını Manchester United 3-2 kazanmıştı. Londra ekibi 2017-2018 sezonunun ardından bir sezon oynadığı iki Arsenal maçında da galip ayrılmak istiyor.