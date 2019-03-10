0553 313 94 23

Arsenal Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde 2-0'ın rövanşında deplasmanda PSG'yi 3-1 yenerek tarihi bir başarıya imza atarak çeyrek finale yükselen Manchester United, Premier Lig'in 30. haftasında Arsenal'a konuk olacak. Peki, Arsenal Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

10 Mart 2019 Pazar 11:27
Arsenal Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde 2-0'ın rövanşında deplasmanda PSG'yi 3-1 yenerek tarihi bir başarıya imza atarak çeyrek finale yükselen Manchester United, Premier Lig'in 30. haftasında Arsenal'a konuk olacak. Peki, Arsenal Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Arsenal Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

10 Mart pazar günü Emirates'te oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Dev maç S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak. 

Zorlu maç öncesi Manchester United'da sakat oyuncuların fazla olması dikkat çekiyor. İngiliz devinde Antonio Valencia, Matteo Darmian, Juan Mata, Ander Herrera, Jesse Lingard, Alexis Sanchez, Nemanja Matic, ve Anthony Martial'in sakatlık nedeniyle Arsenal maçını kaçırması bekleniyor. 

Lider Manchester City'nin 14 puan gerisinde bulunan Arsenal, iç sahada gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Topladığı 57 puanın 38'ini Emirates'te taraftarı önünde toplayan Arsenal, Manchester City'nin ardından evinde en çok puan toplayan ikinci takım konumunda. Geçen hafta Tottenham karşısında galibiyeti son anda kaçıran Arsenal, taraftarı önünde kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesiyle başmbaşka bir görüntü çizen ve 12 maçta 10 galibiyet alan Manchester United, Arsenal'i de mağlup ederek Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından lig de gülmek istiyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 11:27
  1. Arsenal Manchester United
  2. Arsenal Manchester United ne zaman
  3. Arsenal Manchester United saat kaçta
  4. Arsenal Manchester United hangi kanalda
  5. Arsenal Manchester United Premier Lig
  6. Arsenal Manchester United ilk 11

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Reşit Alkan’ın seçim irtibat bürosu açıldı
    1. Reşit Alkan’ın seçim irtibat bürosu..
    2. İzmir Demokrasi Üniversitesinden kadın..
    3. Hakkari’deki sokak hayvanları sağlık..
    4. PYBS başvurusu ne zaman? | 2019..
    5. YÖKDİL soruları ve cevapları ne zaman..
    6. Karamollaoğlu: Seçimlerde oyumuzu..
    7. Saha komiserlerinden kitap yardımı
    8. Yeni Malatyaspor'un kalesi düştü
    9. Güneşin doğuşu çok yakın
    10. Kendi dâvâsını üstlenemeyen ümmetin..
    11. Eski Başbakan bu sabah vefat etti
    12. Teknosa'dan, "Teknoloji Haftası'nda"..
    13. Binamız yıkılıyor ve ömür sermayemiz..
    14. Kemal Anadol Mahalle Merkezi açıldı
    15. ATM dolandırıcıları, lokma hayrında..
    16. Safronbolu'da hafta sonu yoğunluğu
    17. Etiyopya Havayolları'na ait uçak düştü
    18. Hayatlarında ilk kez sinemaya gittiler
    19. Valladolid Real Madrid maçı ne zaman..
    20. Rusya'dan kritik S-400 açıklaması!..
    21. "Türkiye tamamen güvenli bir seyahat..
    22. Osmanlı'dan bugüne Türklerin spor..
    23. FETÖ ve PKK algı operasyonu peşinde
    24. BASKİ Ayvalık’tan vazgeçmiyor
    25. İnter SPAL maçı ne zaman saat kaçta..
    26. İzmir Büyükşehir’den büyük başarı
    27. Konseyin Kadınlar Günü programına..
    28. 157 kişiyi taşıyan uçak düştü!
    29. Polis, sigara içilen mekanları tek tek..
    30. Bağımlılık Bilim Komisyonu oluşturulacak
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    MHP'li isim kirli tezgahı açıkladı! "Seçim sonuçlarını en çok Trump merak ediyor"
    MHP'li isim kirli tezgahı açıkladı! "Seçim sonuçlarını en çok Trump merak ediyor"
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!
    Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor