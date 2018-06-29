Arsenal, Fenerbahçe'nin istedeği Jack Wilshere'i serbest bıraktı

İngiliz ekibi, sözleşmeleri sona eren futbolcularının listesini açıkladı. Listede, Fenerbahçe'ye transferi yakın olan Jack Wilshere de yer aldı.

DHA'nın dün servis ettiği haberde teknik direktör Phillip Cocu'yu Hollanda'dan getiren Koç Grubu'na ait özel uçağın önce Londra'dan Wilshere'i aldığı, sonrasında Einthoven Havalimanı'na indiği ve buradan Cocu ile ailesini aldığı ifade edilmişti.

Ayrıca 26 yaşındaki yıldız oyuncunun Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan basın mensuplarına gösterilmemek için Cocu ile çıkarılmadığı, sonrasında başka bir araç ile otele götürüldüğü belirtilmişti.

Bugün ise Arsenal ekibi, sözleşmesi sona ermesi nedeniyle veda ettiği oyuncular listesinde Jack Wilshere de yer verdi.