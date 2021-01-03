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Spor Arsenal deplasmanda gol oldu yağdı
Spor

Arsenal deplasmanda gol oldu yağdı

Arsenal, İngiltere Premier Lig'de deplasmanda West Bromwich'i 4-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 03:47:00 -
Arsenal deplasmanda gol oldu yağdı

Arsenal, Premier Lig'in 17. haftasında Hawthorns Stadı'nda konuk olduğu West Bromwich'e karşı 23. dakikada Tierney ve 28. dakikada Saka'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da oyunun üstünlüğünü sağlayan Arsenal, 60. ve 64. dakikalarda Lacazette'nin attığı gollerle farkı 4'e çıkardı, maç bu skorla tamamlandı:0-4

Bu sonuçla Arsenal puanını 23'e yükseltirken, West Bromwich 8 puanda kaldı.

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