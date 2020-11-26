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Aktüel Arsa satışları geçen yıla oranla yüzde 20 arttı
Aktüel

Arsa satışları geçen yıla oranla yüzde 20 arttı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı: - "Ocak-ekim döneminde 368 bin 215 arsa satışı gerçekleşmiştir, geçen yıla göre arsa satışında yaklaşık yüzde 20'lik bir artış söz konusu" - "Bu satış işlemlerinden 23 bin 702'si ipotekli olarak yapılmıştır" - "Arsa satışlarında en fazla işlem yapılan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya, Gaziantep, Adana, Kocaeli, Bursa ve Tekirdağ'dır"

Yeniakit Publisher
2020-11-26 11:04:46 -
Arsa satışları geçen yıla oranla yüzde 20 arttı

ANKARA (AA) - ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, bu yıl arsa satışında geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20'lik artış yaşandığını belirterek, ocak-ekim döneminde 368 bin 215 arsa satışı yapıldığını bildirdi.

Genel Müdür Adlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de mart ayından itibaren salgın süreci nedeniyle her alanda olduğu gibi gayrimenkul alım satımında da daralma olduğunu söyledi.

Buna bağlı olarak alınan tedbirler kapsamında kredi faizlerinin düşmesiyle alanda "patlama" yaşandığını belirten Adlı, "Faizlerin düşmesi kredileri ciddi anlamda cazip hale getirdi, böyle olunca da talep arttı." dedi.

Arsa alımında insanların daha çok hobi bahçelerine yöneldiğini anlatan Adlı, hobi bahçelerinin alım satımının kooperatif hissesi şeklinde yapıldığını, tapuda işlem yapılmadığı için de bu bilgilerin kayıtlara geçmediğini anımsattı.

Genel Müdür Adlı, arsa satışına ilişkin, "Ocak-ekim döneminde toplam 368 bin 215 arsa satışı gerçekleşmiştir, geçen yıla göre arsa satışında yaklaşık yüzde 20'lik bir artış söz konusu. Bu satış işlemlerinden 23 bin 702 satış ipotekli olarak yapılmıştır. Arsa satışlarında en fazla işlem yapılan iller de konut satışıyla paralel. Bu iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya, Gaziantep, Adana, Kocaeli, Bursa ve Tekirdağ'dır." bilgisini verdi.

- "Konut alım satımı günlük 20-22 bin"

Adlı, konut satışlarına ilişkin olarak da mart, nisan aylarında günlük konut alım satımının 3-4 bine kadar düştüğünü ancak faizlerin düşmesinin konut satışlarını da etkilediğini, günlük alım satımın 20-22 bin arasında gerçekleştiğini dile getirdi.

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi konut talebinin yoğun olduğu illerde satışın fazla olduğuna işaret eden Adlı, "Bazı illerde konut satışı yüzde 300 arttı. Türkiye genelinde marttan ekime kadar artış oranına baktığımızda geçen yıla oranla yüzde 27 civarında bir artış var. Ocak-ekim döneminde ise 1 milyon 281 bine yakın konut alım satımı gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Bu satış işlemlerinin içinde kredi ile gerçekleştirilen ikinci el ve sıfır konutların yanı sıra kredi kullanılmadan alınan konutlar da olduğuna dikkati çeken Adlı, şunları kaydetti:

"Kredi kullanılarak alınan konutlarda yüzde 42,5 artış var. Vatandaşın yüzde 42'den fazlası kredi kullanarak konut alım satımı yapmış. Kredi kullanmayanların oranında ise düşüş var, yüzde 3'lük bir azalma olmuş. İkinci el konutlarda satış daha fazla, birinci el konutlar ona göre daha az. Bu sene Ocak-ekim döneminde ipotekli konut satışı ise geçen seneye göre yüzde 124,2 artmış."

Genel Müdür Adlı, en fazla konut satışının sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Konya, Kocaeli, Adana ve Gaziantep gibi büyük illerde gerçekleştiğini sözlerine ekledi.

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