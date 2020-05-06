Arpalı’da dezenfeksiyon mesaisi

Arpalı Belediyesi ekipleri, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar başta olmak üzere beldenin dört bir yanında dezenfekte ve hijyen çalışması yaptı.

Ekipler bugün de toplu kullanım alanlarını dezenfekte etmeye devam etti. Toplum sağlığı için dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, otobüs durakları ve işyerlerinde dezenfekte ve hijyen çalışmasını sürdürdü.