Arpacık nelerden kaynaklanır? Arpacık belirtileri nelerdir?

'Hordeolum' olarak da bilinen arpacık, göz kapaklarını tutan iltihaplı, kişiye son derece rahatsızlık veren ancak kolay tedavi edilen bir cilt hastalığıdır. Toplumda oldukça yaygın görülen bu hastalığın en temel sebebi ise göz kapaklarında bulunan yağ bezelerinin tıkanmasıdır. Göz kapağının dış kısmında, kirpiklere yakın olan yağ bezelerinin tıkanmasıyla bezelerinin içinde kalan bakteriler, arpacık oluşumuna yol açar.

Oluşum yerine göre iç hordeolum ya da dış hordeolum olarak tanımlanan arpacık, çoğunlukla gözde kaşınma ve batma hissi ile başlar. Bu semptomların ardından 1-2 gün içerisinde cilt yüzeyinde görünür hale gelir. Peki arpacık nelerden kaynaklanır, hangi belirtilerle ortaya çıkar? Tedavi yöntemleri neler? İşte detaylar...

Arpacık nedenleri

- Yağ bezelerindeki tıkanma

- Vitamin ve mineral eksikliği

- Zayıf bağışıklık sistemi

- Kirli ellerle gözleri ovuşturmak

- Toz ve kire maruz kalmak

- Stres

- Yağlı yiyecekler

- Uzun süreli yorgunluk

Arpacık belirtileri

- Göz çevresinde iltihaplanma

- Gözle görülür bir şişlik

- Gözde sulanma

- Gözleri açarken zorlanma hissi

- Gözleri kapatırken hissedilen kitle

- Göz içerisindeki sıvının burun kanallarını tıkaması

- Gözde kaşınma ve batma hissi

- Işığa karşı hassasiyet

Tedavi yöntemleri

Arpacık kişisel hijyenin yanında göz ve çevresinin hijyenine de dikkat edilmesi durumunda yaklaşık bir hafta içinde iyileşmektedir. Bu süre içerisinde doktorun önerdiği ilaçların kullanılması, şikayetlerin azalmasını sağlar, iyileşme süresini kısaltır. Ancak 2 ila 3 hafta içinde iyileşmemesi veya sertleşmesi durumunda cerrahi müdahale gerekebilir.