Arpacık için bir çare de sallama!



Göz kapaklarınızı kapatıp açarken, herhangi bir rahatsızlık ya da acı hissediyorsanız, gözünüzün üzerinde ya da iç kısmında şişlik ve kızarıklık meydana geldiyse arpacığa merhaba diyorsunuz.



Eğer hemen müdahalede bulunursanız, çıkmadan önleyebilirsiniz.

Evinizde uygulayacağınız en etkili yöntem, sıcak pansuman. İltihabın dağılarak daha hızlı bir süreçte küçülmesini sağlayacaktır. Sıcak pansumanla arpacık birkaç gün içerisinde kendi kendine iyileşir. Göz kapağının içinde ya da dışında ortaya çıkabilen ve halk arasında arpacık dediğimiz bu şişlik tıp dilinde hordeolum olarak adlandırılır.

Bu şişlik aslında irin dolu bir apsedir ve çoğu kişide stafilokok adlı bakterinin yol açtığı göz enfeksiyonundan kaynaklanır. Arpacıklar şekil olarak biraz sivilcelere benzerler. Göz üstünde arpacık çıkınca gözünüzü açıp kapadığınız esnada son derece rahatsız olursunuz. Gözde ağrı, acı, batma, sulanma, kaşıntı, kızarıklık benzeri belirtileri vardır. Göz ışığa karşı hassaslaşabilir. Arpacık çoğunlukla göz kapağında, dışarıdan görülecek şekilde yer alır ama bazı kişilerde göz kapağının derinlerinde oluşması da mümkündür.

Arpacık iyileşemeyip ilerler ve kiste dönüşürse, şalazyon adını alır. Arpacık kiste dönüştüğünde iyileşmesi daha zorlaşır ve acil bir durum olmamakla birlikte, cerrahi müdahale gerekebilir.

KİRLİ HAVLULAR

Stalifokok bakterisi başlıca arpacık sebebidir. Arpacıkların % 90'ı bu bakteriden oluşur. Çoğunlukla burunda bulunan bu bakteri kolayca göze bulaşabilir. Burnunuzu silip göz veya göz çevresine dokunursanız, istemeden bakterinin göze geçişine yardımcı olmuş olursunuz. Gözlerinizi kesinlikle kirli havlulara silmemelisiniz.

Diğer sebepleri

Beslenme ya da farklı bir sebeple görülebilecek vitamin eksikliği vücudu zayıf düşürerek gözlerin bakterilere karşı savunmasız kalmasına yol açabilir. A, C ve E vitaminleri bu bakterilere karşı savaşta bağışıklık sistemini güçlendirebilecek vitaminlerdir.

Ergenlik döneminde olma

Fiziksel yatkınlık

Bahar alerjisi,

Gözde kullanılan kozmetik ürünlere karşı alerji

Göz temizliğine özen göstermeme..

Ve en önemlisi gerginlik.. Korku, üzüntü, endişe, olurolmaz şeyleri kafaya takıp strese girme.. Unutmayalım ki, sadece arpacık değil diğer sayısız beden tepkileri hep bu tür zihnî sıkıntılardan patlak vermekte..

Neler yapmak mümkün?

Evde hazırlayacağınız şeylerle de arpacığın geçme süresini hızlandırabilirsiniz.

1- Sallama çay

Sallama çay arpacığa iyi gelir. Siyah çayın da iyi geldiği bilinse de yeşil çay daha etkilidir. Ilık haldeki sallama çayı gözünüzün üstünde 15-20 dakika bekletin.

2- Isıtılmış havlu

Çok sıcak olmaması şartıyla temiz bir havluyu ısıtıp arpacığın üstünde bekletin.

3- Zerdeçal

Zerdeçal doğal iltihap giderici ve antiseptiktir. İki çay kaşığı zerdeçalı bir bardak suyla karıştırıp bölgeye uygulayın.

10-15 dakika bekletmeye dikkat edin ve ardından uyguladığınız bölgeyi yıkayın. Günde iki kere tekrarlayın.

4- Kişniş

Kişnişin antibakteriyel ve iltihap giderici olduğunuzu biliyor muydunuz? Yarım su bardağı suyu 1-2 çay kaşığı kişnişle kaynatın. Bir saat boyunca soğumasını bekleyin. Daha sonra bölgeye uygulayın.

5- Süt

Pamuğu ısıttığınız süte bandırın. Arpacığın çıktığı bölgede gece boyunca bekletin. Süte ayrıca zerdeçal da ekleyebilirsiniz.

6- Elma sirkesi

Ilık suyun içine bir çay kaşığı elma sirkesi ilave edin. Karışımı günde birkaç kez için.

7- Tuz

Tuz, enfeksiyonlara ve şişmelere iyi gelir. Birkaç çay kaşığı tuzu ılık suya ekleyin. Pamuk yardımıyla arpacığın üzerine uygulayın.

8- Patates

Patatesin içinde yer alan enzimlerin iltihap ve acıyı giderdiğine inanılıyor. Patatesi dilimleyin ve arpacığın üstünde bekletin.