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Aktüel

Arpaçay Belediyesi mezarlıkları ağaçlandırıyor

Arpaçay Belediyesi ilçe mezarlığına ağaçlandırdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 13:07:39 -
Arpaçay Belediyesi mezarlıkları ağaçlandırıyor

Arpaçay Belediyesi ilçe mezarlığına ağaçlandırdı. Başkan Erçetin Altay, dikilen fidanlara can suyu verdi.


Kars Arpaçay Belediyesi İl Orman Müdürlüğü ekipleri ve belediye çalışanları ile birlikte Arpaçay Mezarlığını ağaçlandırdı. İlçe mezarlığına yaklaşık 2 bin adet fidanı dikimi yapıldı. Belediye Başkanı Erçetin Altay, fidan dikim çalışmalarına katılarak, fidan dikti.


Başkan Erçetin Altay, geçmişe saygının bir gereği olarak mezarlığa gereken özen ve hassasiyeti göstermek adına fidan diktiklerini belirtti.


Altay, “Arpaçay’da mezarlıklarımızda ağaçlandırma çalışmaları başlattık. Yürütülen çalışmayla mezarlık alanlarında 2 bin adet fidanı toprakla buluşturdu. Ağaçlandırma çalışmalarımız ilçe genelinde devam edecek” dedi.


Öte yandan Arpaçay Belediye Başkanlığı’nca başlatılan ağaçlandırma çalışmalarının ilçe genelinde park ve bahçelerde de devam edeceği öğrenildi.

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