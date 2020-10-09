Arpa şehriye salatası nasıl yapılır?
Arpa şehriye salatası tarifi | Beş çayları, ikram sofraları hatta akşam yemekleri için farklı ve leziz bir tarif arıyorsanız arpa şehriye salatasını mutlaka denemelisiniz. Peki, arpa şehriye salatası nasıl yapılır? | Arpa şehriyesi gerekli malzemeler | Beş çayı için salata tarifi | İkram sofrası için salata tarifi.
Farklı salata tarifleri | Farklı ve lezzetli salata tarifi arayanlar için harika bir önerimiz var. İkram sofralarına bir hayli yakışan arpa salatası hem leziz hem de kolay bir tarif. Peki, şehriye salatası nasıl yapılır?
Arpa şehriye salatası tarifi
Malzemeler:
- 1,5 su bardağı arpa şehriye
- Yarım demet dereotu
- Yarım demet taze soğan
- Yarım demet maydanoz
- Yarım demet nane
- 1 adet havuç
- 4-5 adet salatalık turşusu
- Dilim zeytin
- 1 kase mısır
- 1 yemek kaşığı nar ekşisi
- Yarım limonun suyu
- Sıvı yağ
- Tuz
Arpa şehriye salatası nasıl yapılır?
Bir tencereye sıvıyağı alın. Arpa şehriyelerini yağa alıp kavurun. Şehriyelerin rengi dönünce ocağın altını kısın.
Şehriyelerin üzerini geçecek kadar sıcak suyu tencere ekleyin ve kapağı kapatın.
Şehriye pişince üzerine kağıt havlu kapatın ve demlenmeye bırakın.
Havucu rendeleyip diğer malzemeleri doğrayın.
Derin bir kabın içerisine şehriyeleri ve salata malzemelerini alıp karıştırın.
Son olarak limon suyu, tuz, yağ ve nar ekşisi ekleyin.
Afiyet olsun.