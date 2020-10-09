Farklı salata tarifleri | Farklı ve lezzetli salata tarifi arayanlar için harika bir önerimiz var. İkram sofralarına bir hayli yakışan arpa salatası hem leziz hem de kolay bir tarif. Peki, şehriye salatası nasıl yapılır?

Arpa şehriye salatası tarifi

Malzemeler:

1,5 su bardağı arpa şehriye

Yarım demet dereotu

Yarım demet taze soğan

Yarım demet maydanoz

Yarım demet nane

1 adet havuç

4-5 adet salatalık turşusu

Dilim zeytin

1 kase mısır

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Yarım limonun suyu

Sıvı yağ

Tuz

Arpa şehriye salatası nasıl yapılır?

Bir tencereye sıvıyağı alın. Arpa şehriyelerini yağa alıp kavurun. Şehriyelerin rengi dönünce ocağın altını kısın.

Şehriyelerin üzerini geçecek kadar sıcak suyu tencere ekleyin ve kapağı kapatın.

Şehriye pişince üzerine kağıt havlu kapatın ve demlenmeye bırakın.

Havucu rendeleyip diğer malzemeleri doğrayın.

Derin bir kabın içerisine şehriyeleri ve salata malzemelerini alıp karıştırın.

Son olarak limon suyu, tuz, yağ ve nar ekşisi ekleyin.

Afiyet olsun.