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Dünya Arnavutluk'tan 'Türk bayrağı' kararı: 2 yıl hapis cezası verildi
Dünya

Arnavutluk'tan 'Türk bayrağı' kararı: 2 yıl hapis cezası verildi

Arnavutluk'un Leş şehrindeki yetkili mahkeme, 2017'de Qafe Molle Barajı'nda asılan Türk bayrağının indirilmesi için yapılan protestoyu kışkırtmak suçundan bir kişiye 2 yıl hapis cezası verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 18:07:00 -
Arnavutluk'tan 'Türk bayrağı' kararı: 2 yıl hapis cezası verildi

Arnavutluk'un Leş şehrindeki yetkili mahkeme, 2017 yılında Qafe Molle Barajı'nda asılan Türk bayrağının indirilmesi için yapılan protestoyu kışkırtmak suçundan bir kişiye 2 yıl hapis cezası verdi.

Mahkemenin gerekçeli kararında, Arnavutluk vatandaşı Lon Mollaj'ın, ülkedeki Ceza Kanunu'nun 265. Maddesi'ne göre "nefret veya kışkırtmaya teşvik etmek" suçundan ceza aldığı belirtildi.

Mollaj'ın 15 gün içinde İşkodra'daki Temyiz Mahkemesi'ne itiraz başvurusu yapma hakkı olduğu da bildirildi.

Bu arada, Arnavutluk'ta olmadığı kaydedilen Mollaj, duruşmaya katılmadı.

Olay

Arnavutluk'un kuzeydoğusundaki Leş şehrine bağlı Mirdita beldesinde 31 Aralık 2017 tarihinde yaşanan olayda, bir grup Qafe Molle Barajı'na Türk bayrağı asılmasına karşı çıkmıştı.

Türk bayrağının asıldığı barajın yakınlarında toplanan protestocular, Türk şirketi Ayen Enerji yetkililerinden bayrağın indirilmesini istemeye kalkmıştı.

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