Arnavutluk'ta skandal! Türk bayrağını indirip denize attı

Arnavutluk'un Dıraç şehrinde bir skandal yaşandı. Bir şahıs, sahil gözetleme kulesinden Türk bayrağını indirip denize attı. O şahıs gözaltına alındı.

Dıraç Bölge Emniyet Müdürlüğünce konuyla ilgili açıklamada bulunuldu.Buna göre; olayın Dıraç şehrindeki bir sahilde gerçekleştiği bildirildi.

Emniyet yetkililerin birkaç saatlik çalışması neticesinde Tiranlı 48 yaşındaki Ş.S yakalandı.

Yapılan açıklamada, "Söz konusu vatandaş, plajda bulunduğu sırada sahil gözetleme kulesinde bulunan Türk bayrağını zorla indirip açıkça denize atması sebebiyle yakalanıp gözaltına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu olaydan sonra failin saklandığı ve ayrıca olayı telefonla kayda alıp sosyal medyada paylaştığı bildirildi.

Şahsın, "(Halkı) kin veya nefrete kışkırtmak" ve "Kamu düzeni ve huzurunu bozmak" suçlamalarıyla gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, olayın bir sonraki işlemler için Dıraç Savcılığına aktarıldığı kaydedildi.