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Dünya Arnavutluk'ta skandal! Türk bayrağını indirip denize attı
Dünya

Arnavutluk'ta skandal! Türk bayrağını indirip denize attı

Arnavutluk'ta bir skandal yaşandı. Bir şahıs, sahil gözetleme kulesinden Türk bayrağını indirip denize attı. O şahıs gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-08-14 20:20:00 -
Arnavutluk'ta skandal! Türk bayrağını indirip denize attı

Arnavutluk'un Dıraç şehrinde bir skandal yaşandı. Bir şahıs, sahil gözetleme kulesinden Türk bayrağını indirip denize attı. O şahıs gözaltına alındı.

Dıraç Bölge Emniyet Müdürlüğünce konuyla ilgili açıklamada bulunuldu.Buna göre; olayın Dıraç şehrindeki bir sahilde gerçekleştiği bildirildi.

Emniyet yetkililerin birkaç saatlik çalışması neticesinde Tiranlı 48 yaşındaki Ş.S yakalandı.

Yapılan açıklamada, "Söz konusu vatandaş, plajda bulunduğu sırada sahil gözetleme kulesinde bulunan Türk bayrağını zorla indirip açıkça denize atması sebebiyle yakalanıp gözaltına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu olaydan sonra failin saklandığı ve ayrıca olayı telefonla kayda alıp sosyal medyada paylaştığı bildirildi.

Şahsın, "(Halkı) kin veya nefrete kışkırtmak" ve "Kamu düzeni ve huzurunu bozmak" suçlamalarıyla gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, olayın bir sonraki işlemler için Dıraç Savcılığına aktarıldığı kaydedildi.

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Yorumlar

deniz HAN

arnavut halkı sizleri severiz bu saygısızlığı yapanı cezalandırın yoksa biz geliriz cezasını keseriz BİZ TÜRKLERİN TAHAMMÜLÜ BAZI DURUMLARA ARTIK KALMADI sinirimizi öfkemizi dostlardan çıkartmak istemeyiz TÜRK BAYRAĞINA DOKUNURKEN HEP AKLINIZA TİMUR HAN GELSİN YADA FATİH SULTAN MEHMET HAN YADA ALPARSLAN YADA ATTİLA BİZ ŞEFKATLİYİZ BİR OKADARDA ÖFKELİ OLMAMALIYIZ ÖFKEMİZ KORKUNÇ OLABİLİR

Abdullah Murat

Sancağı indiren = Allahın hükümlerini temelden kaldıran. hak olan bayrağı batıl olanla değiştiren = döndüren
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