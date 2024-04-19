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Dünya Arnavutluk'ta protesto! Rota tam olarak Tiran belediye binası: Ateşe verildi! Bir istifa çağrısı daha
Dünya

Arnavutluk'ta protesto! Rota tam olarak Tiran belediye binası: Ateşe verildi! Bir istifa çağrısı daha

Yeniakit Publisher
2024-04-19 19:24:00 -
Arnavutluk'ta protesto! Rota tam olarak Tiran belediye binası: Ateşe verildi! Bir istifa çağrısı daha

Arnavutluk’ta yolsuzlukla suçlanan Tiran Belediye Başkanı Erjon Veliaj ve ekibini protesto eden yüzlerce kişi belediye binasını ateşe verdi.

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da yüzlerce kişi Belediye Başkanı Erjon Veliaj ve ekibinin yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle bir kez daha sokaklara döküldü. Belediye içindeki çalışmalar bir anda durdurulurken Muhalefet partileri tarafından desteklenen ve büyük bir kısmı sivil toplum örgütlerinden oluşan eylemciler belediye binası önünde bir araya geldi. Üç haftadır eylemlerini sürdüren protestocular, yoğun güvenlik önlemlerine rağmen belediye binasına girmeye çalıştı.

Zaman zaman polisle çatışan göstericilerin belediye binasına molotof kokteyli ve işaret fişeği fırlatması sonucu yangın çıktı.

Olaya müdahale eden polis yangını kontrol altına almaya çalıştı.

BELEDİYE BAŞKANI VE EKİBİNE İSTİFA ÇAĞRISI

Demokrat Parti Siyasi Koordinatörü Belind Kelliçi protestoda gerçekleştirdiği konuşmada “Kamu görevlilerinin iş adamı olduğu başka bir kurumu dünyanın başka neresinde gördünüz” dedi.
Belediye meclis üyesi Tedi Blushi ise, “Halkın yolsuzluk yapanları tutuklamasının zamanı geldi ve halkı cesaretlendirmek için önde olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Tiran Belediyesi'nde yolsuzluk sebebiyle 5 müdür tutuklanırken 3 müdürün yargılanma süreci ise devam ediyor.
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