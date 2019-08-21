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Arnavutluk'ta İspanyol turistlere yapılan saldırı

İspanyol turistlere saldıran Arnavut'un restoranı, "gerekli izinlere sahip olmadığı" gerekçesiyle yıkıldı

21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:03
Arnavutluk'ta İspanyol turistlere yapılan saldırı

TİRAN (AA) - Arnavutluk'un güneybatısındaki Avlonya şehrinde, İspanyol turistlere saldıran kişinin restoranının, gerekli izinlere sahip olmadığı gerekçesiyle yıkıldığı bildirildi.

Arnavutluk Topraklarını Koruma Ulusal Müfettişliğince (IKMT) yapılan açıklamada, birkaç gün önce İspanyol turistlere saldırmasının ardından gözaltına alınan Arnavutluk vatandaşı M.K'nin Avlonya'nın Himare bölgesinde işlettiği restoranın izinsiz olduğu gerekçesiyle iş makineleriyle yıkıldığı belirtildi.

İki bin metrekare alana inşa edilen mekanın gerekli izinlere sahip olmadığı, plaj kısmının da herhangi bir ödeme yapılmadan restoran tarafından kullanıldığı kaydedilen açıklamada, "IKMT'nin operasyonuna çevrede bulunanlardan karşı çıkan olmadı. Tüm adımlar, polisin yakın koordinasyonu çerçevesinde atıldı." ifadelerine yer verildi.

- Arnavutluk Başbakanı Rama özür dilemişti

İspanyol turistlere yapılan saldırıya, başta Başbakan Edi Rama olmak üzere Arnavut makamları tepki göstermişti.

Rama, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İlk andan itibaren İspanyol dostlarımızdan özür diledik ve onlar tekrar geri gelecek. Söz konusu barbarın ise adaletin elinden kurtulmamasını diliyorum." ifadesini kullanmıştı.

Sosyal medyada yayınlanan videoda, söz konusu restoranda ödemeyle ilgili çıkan tartışmanın ardından, restoran sahibinin İspanyol turistlerin bulunduğu seyir halindeki aracın kaput kısmına çıktığı ve aracın ön camına yumruklarla vurup, camı kırdığı görülmüştü.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:03
  1. Arnavutluk
  2. Arnavutluk Topraklarını Koruma Ulusal Müfettişliği
  3. İspanyol turist
  4. saldırı

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