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Dünya ﻿Arnavutluk’ta FETÖ iltisaklı ana okulu kapatıldı
Dünya

﻿Arnavutluk’ta FETÖ iltisaklı ana okulu kapatıldı

Arnavutluk makamları, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisaklı “Turgut Ozal Education” şirketine bağlı Tiran’daki “Zübeyde Hanım” özel ana okulunun çalışmalarını durdurdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-22 18:59:00 -
﻿Arnavutluk’ta FETÖ iltisaklı ana okulu kapatıldı

Ana okulu, Resmi Gazete'de 20 Eylül'de yayımlanan Eğitim ve Spor Bakanı Evis Kuşi’nin 15 Eylül tarihli talimatıyla kapatıldı.

AA muhabirinin ulaştığı bakanlık belgesinde, Üniversite Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü “Zübeyde Hanım” özel ana okulunun faaliyet yürütme lisansının iptalini talep etti.

Söz konusu okulun lisans şartlarını yerine getirmemesinden dolayı yasaların ciddi şekilde ihlal edildiği ve bu yüzden lisansın geri alındığı kaydedildi.

Söz konusu FETÖ iltisaklı ana okulunun faaliyetlerini, ilgili bakanlık ve lisanslama kurumundan onay almadığı bir binada gerçekleştirdiği belirtildi.

Bakanlık talimatına göre, ana okulunun ebeveynlerin yaptığı ödemeleri iade etmesi ve başka bir okula transfer için her çocuğa gerekli belgeleri sağlaması gerekiyor.

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