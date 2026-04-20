Arnavutluk Vatikan kıskacında

İşte Tarık Sezai Karatepe'nin kaleme aldığı o yazı;

18 Eylül 1385

Karlo Topya, ülkesini, varını yoğunu ortaya koyarak savunuyor, “Arnavutluk’a düşman çizmesi değmesin!” diye mücadele ediyordu.

Dört taraftan çembere alındığı sırada, askerler arasından bir nida kopar:

“Komutanım, Osmanlı’dan yardım isteyelim!”

Çağrı, Osmanlı otağına ulaştığında, 1. Murad derhal ordu hazırlar ve kardeşlerinin yardımına koşar.

Kadirşinas Arnavut halkı, Osmanlı’yı bağrına basar. Sonsuza dek sürecek tarihi dostluğun temelleri atılmıştır.

Vefakar Arnavut milleti, Ankara Savaşı’nda, Yıldırım Beyazıd’ın saflarında, işgalci Timur’a karşı kahramanca mücadele etti.

Osmanlı, ilk iş olarak, despot derebeylerin gasp ettiği toprakları Arnavut halkına dağıtarak hakkı teslim etmiş oldu.

Premedi Beyi Todor Muzak Oğlu Yakup Bey’den teslim alınan aşk ve iman atlası,

4 padişah görmüş, 129 yaşında vefat edene kadar Balkanlara hizmet eden Gazi Evrenesoğlu Ali Bey ile taçlandırıldı.

Otranto Fatihi Gedik Ahmet Paşa ile Arnavut kahramanlığı, sınırlar ötesine taşındı.

Hem Safevilere hem de Haçlılara karşı zafer üstüne zafer kazanan Süleyman Paşa…

Girit ve Podolya Fatihi Köprülü Fazıl Ahmet Paşa…

Niş, Budin ve Belgrad Fatihi Köprülü Fazıl Mustafa Paşa…

Adil bir yönetim kurarak, yüzyıllar sürecek huzur ikliminin temellerini atan Rojnikli Köprülü Mehmet Paşa…

Harcamalarının kısılmasından dolayı kimi devlet adamlarının düşman kesildiği,

devlet bütçesi hazırlayarak Osmanlı’da tasarrufa giden, ısrafı önleyen güçlü bir Arnavut ekonomist Tarhuncu Ahmet Paşa…

Hicaz’ın güneyinde birliği sağlayarak ümmetin gönlünde taht kuran Yemen Fatihi Koca Sinan Paşa…

Kanuni’nin şehit olduğu Zigetvar’a katılan, Doğu seferinde göz dolduran Ferhat Paşa…

Enderun’da eğitim gören, Korfu’da Osmanlı deniz kuvvetleri komutanlığı yapan, Boğdan Seferi’ne katılan Vezir-i Azam Lütfi Paşa…

Osmanlı’nın 33 Arnavut Sadrazamından biri, Temeşvar Fatihi Gazi Kara Ahmet Paşa…

Mekke Medine haydutlarca işgal edilince, Harem-i Şerif’i kanlarıyla canlarıyla koruyan 12 bin Arnavut Mücahid…

Rumeli’de eşkiyaları bozguna uğratan Vezir Tepedelenli Ali Paşa…

25 bin Arnavut Mücahidiyle, Sudan’ı emperyalist işgalden kurtarıp Osmanlı’ya bağlayan Mehmet Ali Paşa…

204 beyitlik Arnavutça Mevlid yazan, İslam kültürünü Arnavutluk’un her hücresine yayan Hasan Ziko Kanberi…

“Dar-ı dünya deli gölüm gibi viran olsa

Ne cihan olsa ne can olsa ne hicran olsa

Kaş ki sevdiğümi sevse kamu ehl-i cihan

Sözümüz cümle heman kıssa-i canan olsa”

beyitleriyle Arnavut şuurunu taçlandıran Taşlıcalı Yahya…

Avlonyalı Ekrem Bey’in, “Ben bizim evimizin ve bahçe kapımızın kapalı olduğuna hiç şahit olmadım.” taç levhası…

Istanbul aşığı Beratlı Nazımi…

Arnavutça İlmihal yazarak büyük hayırlara vesile olan Molla Ramazan İşkodra….

4. Murad’a, İbrahim’e, devlet yönetimindeki aksaklıkları ve çözüm yollarını gösteren, “İşte aydın bu!” dedirten Koçi Bey…

“Kamus namustur!” diyen, Kamus-u Arabi, Kamus-u Alam, Kamus-u Fransevi ve Kamus-u Türki yazarı, uluslararası üne sahip entelektüel Şemseddin Sami…

“Görüp ahkam-ı asr-ı münharif sıdk-u selametten

Çekildük izzet-i ikbal ile bab-ı hükumetten!”

dizelerinin sahibi, anne tarafından Arnavut Namık Kemal…

“Görmüyor gittiği yanlış yolu, zannım çoğunuz…

Size rehberlik eden haydudu artık kovunuz!

Bunu benden duyunuz, ben ki, evet, Arnavudum

Başka bir şey diyemem, işte, perişan yurdum!”

diye haykıran, Mehmet Akif…

Serbest Cumhuriyet Fırkası’nı kurarak, ilk çok partili hayata geçişi başlatan, Menderes’i siyasete sokan Fethi Okyar…

“Hafızın kabri olan bahçede bir gül varmış

Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle…”

diyen Yahya Kemal…

Bütün muhafızlarını Arnavutlardan seçen, 13 Haziran 1878’de “Arnavut Milletinin Haklarını Müdafaa Cemiyeti”ni kurarak, Arnavut halkını emperyalist saldırılardan korumayı başaran,

“Arnavut Cemiyet-i İlmiyyesi”ni kuran Sultan 2. Abdülhamid…

1921’de kurulan, Arnavutluk halkını iri ve diri tutan Milli İslam İttifakı…

…..

Balkan Savaşından bu yana 4 milyon Arnavut muhacir hicret etti Türkiye’ye. Sadece Istanbul’da 2 tane Arnavutköy kuruldu.

27 Haziran 1944’teki Çamerya Katliamı, Arnavutların olduğu kadar Türkiye Müslümanlarının da yüreğinde onarılmaz bir yaradır.

İtalyan / Alman / Yunan çeteler, Güney Epir’de tarihin en acı katliamını yaptılar.

Hilal ile Haçın mücadelesinden Hak galip geldi ve haykırdı tüm Balkanlara:

Të bekuar janë ata që thonë "Unë jam mysliman"

Ne mutlu Müslümanım diyene!