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Gündem Ecdadın Arnavutluk'taki emaneti yeniden ibadete açıldı!
Gündem

Ecdadın Arnavutluk'taki emaneti yeniden ibadete açıldı!

Türkiye’nin ve Arnavutluk’un ortak tarihi ve kültürel mirası olan Ethem Bey Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden ibadete açıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 23:44:58 - 2022-01-17 23:44:58
Ecdadın Arnavutluk'taki emaneti yeniden ibadete açıldı!

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da, restorasyonu TİKA tarafından tamamlanan Ethem Bey Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açıldı.

Açılış töreninde konuşan Erdoğan, Ethem Bey Camii’nin yeniden ibadete açılmasından dolayı yaşadığı mutluluğa değinerek, caminin Tiran'ın mücevheri olduğunu söyledi.

Erdoğan, caminin açılışında şunları söyledi:

“Evlad-ı Fatihan tarafından ilmek ilmek işlenerek, her bir noktasına, her bir zerresine el emeği, göz nuru dökülerek inşa edilen camimiz, hamdolsun, bugün o eski ihtişamına, o mimari zarafetine yeniden kavuşuyor. Kalem işi renkli süslemeleriyle Balkanlar’da çok yaygın olan ince bir sanat anlayışını bizlere sunan bu eşsiz eser, mimarisi bakımından da Osmanlı dönemi usullerini günümüze taşıyan en güzide yapılar arasında yer alıyor."

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