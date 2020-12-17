Arnavutluk Başbakanı Rama, Erdoğan'a teşekkür edip 'Doğru adres Türkiye' dedi

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk ve Türkiye’den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bilim kurulu uzmanlarıyla çevrim içi görüşme gerçekleştirdi. Rama, 'Türk arkadaşlar sözlerinin çok önemli olduğunu bilmeli, çünkü pek çok Arnavut’un gözünde Türkiye, sağlık ve hastaneler söz konusu olduğunda doğru adres.' dedi.

Programa, Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Ogerta Manastirliu ve Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük de katıldı.

Başbakan Rama, burada yaptığı konuşmada, Türk sağlık uzmanlarının, Arnavutluk bilim kurulu uzmanları ile deneyim alışverişinde bulunmak, durum değerlendirmesi yapmak ve gelecekteki iş birliği için değerli sonuçlar çıkarmak adına Tiran’a geldiğini söyledi.

"Türkiye ilk anlardan itibaren en hazırlıklı ülkelerden biri"

Bu dönem boyunca başkalarından mümkün olduğunca çok şey öğrenmeye çalıştıklarını kaydeden Rama, “Yakından takip ettiğimiz, sürekli iletişim ve deneyim alışverişinde bulunma fırsatı bulduğumuz ülkelerden biri de Türkiye. Türkiye Bilim Kurulu’nun özel bir önemi vardır zira dost ülkemizin uzmanlarının ön hazırlıkları ile uzmanlıkları sayesinde Türkiye bu görünmez düşmanın ortaya çıktığı ilk anlardan itibaren en hazırlıklı ülkelerden biri konumundaydı.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Kovid-19’u küresel salgın olarak sınıflandırmasından önce bile, uzmanlarının bilimsel görüşleri ve bilim kurulu rehberliğinde bir dizi sosyal mesafe önlemi aldığını vurgulayan Rama, “Bu insan bariyeri inşa edilerek, hastalığın Türkiye’ye girmesi diğer ülkelere göre çok daha uzun sürdü ve bu hükümete, kurumlara, tüm sisteme daha iyi hazırlanmak için kesinlikle zaman verdi. Yine 2019’da, Türkiye’nin salgınlarla mücadele etmek için ulusal bir planı vardı.” değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye doğru adres"

Rama, “Türk arkadaşlar sözlerinin çok önemli olduğunu bilmeli, çünkü pek çok Arnavut’un gözünde Türkiye, sağlık ve hastaneler söz konusu olduğunda doğru adres." dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk de Arnavutluk’un, yeni tip koronavirüs ile mücadelesinde yeni yöntemlere adapte olduğunu fark ettiklerini söyledi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür"

Öztürk, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşekkür mesajlarını ve tüm içten selamlarını iletmek istiyorum. Kovid-19’a karşı alınan tüm önlemleri gördük. Arnavutluk, Kovid-19 ile mücadelede yeni yöntemlere adapte oldu.” ifadelerini kullandı.

Arnavutluk Uzman Teknik Komisyonu Başkanı Mira Rakacolli, “Değerli meslektaşlarımızla Arnavutluk’taki epidemiyolojik durumu test etme, izleme ve özellikle tedavi politikalarımızı ve ayrıca iki ülke tarafından salgının farklı gelişim aşamalarında alınan önlemleri ele aldık.” şeklinde konuştu.

Türk sağlık uzmanları, salgın önlemlerini ve son durumu görüşmek üzere birkaç gündür başkent Tiran’da meslektaşları ve sağlık kurumlarının yöneticileriyle bir araya geldi.